हूती विद्रोहियों की एयरलाइंस को चेतावनी: कहा- सऊदी हवाई क्षेत्र में उड़ानों से बचें; यमन में तेज हुई जंग

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हूती समूह के अल-मसीरा टेलीविजन चैनल पर प्रसारित एक बयान में यह चेतावनी दी गई। हूती नियंत्रण वाले मानवीय संचालन समन्वय केंद्र ने कहा कि यह सूचना सऊदी हवाई क्षेत्र में संचालन करने वाली सभी एयरलाइंस के लिए है। इसका उद्देश्य नागरिक विमानन और यात्रियों की सुरक्षा करना है।समूह ने दावा किया कि सऊदी सैन्य विमान यमन में हूतियों के नियंत्रण वाले इलाकों पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में सऊदी हवाई क्षेत्र को नागरिक विमानन के लिए असुरक्षित माना जाना चाहिए। बयान में यह नहीं बताया गया कि संभावित हूती सैन्य कार्रवाई कब या कहां हो सकती है। इसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन से हवाई अड्डे या हवाई मार्ग प्रभावित हो सकते हैं।सऊदी अधिकारियों की ओर से इस चेतावनी पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब यमन में लड़ाई तेजी से बढ़ गई है। सोमवार को सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने बड़े पैमाने पर हवाई अभियान शुरू किया। वहीं यमनी सरकार की सेना ने हूती नियंत्रण वाले सना के खिलाफ "रणनीतिक अभियान" शुरू करने की घोषणा की।गठबंधन ने कहा कि "यमन की सुबह अभियान" में 100 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। गठबंधन का दावा है कि अभियान शुरू होने के बाद से हूतियों के 324 ठिकानों को नष्ट किया जा चुका है। इस बीच यमनी सरकार की सेना ने सोमवार को बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास हूती ठिकानों के खिलाफ जवाबी अभियान शुरू किया। सरकार की सेना का लक्ष्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में शामिल इस रणनीतिक क्षेत्र के आसपास हूतियों की हालिया बढ़त को पीछे धकेलना है।यमनी सरकार के एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि सरकार की सेना की जायंट्स ब्रिगेड ने हवाई समर्थन के बीच दक्षिण-पश्चिमी ताइज प्रांत के धुबाब जिले में आगे बढ़ना शुरू किया। इसी इलाके में बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य की ओर जाने वाले रास्तों पर स्थित हूती ठिकानों के आसपास लड़ाई शुरू हुई।अधिकारी ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा कि धुबाब में कई मोर्चों पर सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। उनके अनुसार, स्थानीय कबायली लड़ाकों के समर्थन से सरकारी सैनिकों ने कई ठिकानों पर फिर से कब्जा कर लिया और बाब अल-मंदेब के पास हूती लड़ाकों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक आपूर्ति मार्ग को काट दिया।अधिकारी ने बताया कि इस अभियान के दौरान कई हूती लड़ाकों को भी पकड़ा गया, हालांकि उन्होंने उनकी संख्या नहीं बताई। उन्होंने कहा, "सैन्य अभियान जारी है और सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन हवाई समर्थन के जरिए जमीनी बलों की मदद कर रहा है।"