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यह दुर्घटना स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब छह बजे हुई। यह हादसा अमेरिकी राजमार्ग 90 पर थ्रू-वे पार्क रोड के पास हुआ। यह रास्ता लाफायेट और ब्रूसार्ड को जोड़ता है। लाफायेट पुलिस विभाग के मुताबिक, रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन एक फ्लैटबेड ट्रक से टकरा गई। ट्रक पर भारी निर्माण उपकरण लदा था। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेन के पहले दो यात्री डिब्बे पटरी से उतर गए। विज्ञापन



हादसे में कितने लोग घायल हुए?

हादसे के समय ट्रेन में कुल 96 यात्री और रेलवे कर्मचारी सवार थे। लाफायेट पैरिश के अलग-अलग इलाकों से आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंचीं। उन्होंने यात्रियों की मदद की। साथ ही, घायलों की स्थिति का जायजा लिया। विज्ञापन विज्ञापन



अधिकारियों के मुताबिक, चार यात्रियों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उन्हें ऐसी चोटें आई थीं, जिनसे जान को खतरा नहीं था। कई अन्य लोगों की भी मौके पर जांच की गई। इनमें ट्रेन के कर्मचारी भी शामिल थे। उन्हें मामूली चोटें आई थीं।



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हादसे के बाद सड़क पर क्या हुआ?

पुलिस ने हादसे वाली जगह के पास अमेरिकी राजमार्ग 90 की पूर्व दिशा वाली दाईं लेन बंद कर दी। इस दौरान आपातकालीन टीमें और रेलवे कर्मचारी मौके से मलबा हटाने में जुट गए। लाफायेट पुलिस विभाग और रेलवे सुरक्षा अधिकारी हादसे की जांच कर रहे हैं। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि टक्कर किन परिस्थितियों में हुई। साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि ट्रेन के आने के समय ट्रक रेलवे क्रॉसिंग पर क्यों मौजूद था।

AMTRAK TRAIN CRASHES INTO 18-WHEELER hauling BULLDOZER in LOUISIANA, sending TWO CARS OFF THE TRACKS — one OVERTURNING ONTO ITS SIDE https://t.co/4jqnfQp8a5 — RT (@RT_com) November 23, 2026



हादसे की तस्वीरों में क्या दिखा?

घटनास्थल की तस्वीरों में ट्रेन के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा हुआ दिखाई दिया। ट्रक और उस पर लदे निर्माण उपकरण भी क्षतिग्रस्त हुए। अधिकारी रेलवे कर्मचारियों के साथ मिलकर पटरी से उतरे डिब्बों को सुरक्षित करने में जुटे हैं। साथ ही, रेलवे ट्रैक को साफ किया जा रहा है।



अमेरिकी राजमार्ग 90 से गुजरने वाले वाहन चालकों को देरी का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों ने उन्हें इस बारे में सतर्क रहने की सलाह दी है। हादसे के बाद राहत और मरम्मत का काम जारी है। यह दुर्घटना स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब छह बजे हुई। यह हादसा अमेरिकी राजमार्ग 90 पर थ्रू-वे पार्क रोड के पास हुआ। यह रास्ता लाफायेट और ब्रूसार्ड को जोड़ता है। लाफायेट पुलिस विभाग के मुताबिक, रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन एक फ्लैटबेड ट्रक से टकरा गई। ट्रक पर भारी निर्माण उपकरण लदा था। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेन के पहले दो यात्री डिब्बे पटरी से उतर गए।हादसे के समय ट्रेन में कुल 96 यात्री और रेलवे कर्मचारी सवार थे। लाफायेट पैरिश के अलग-अलग इलाकों से आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंचीं। उन्होंने यात्रियों की मदद की। साथ ही, घायलों की स्थिति का जायजा लिया।अधिकारियों के मुताबिक, चार यात्रियों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उन्हें ऐसी चोटें आई थीं, जिनसे जान को खतरा नहीं था। कई अन्य लोगों की भी मौके पर जांच की गई। इनमें ट्रेन के कर्मचारी भी शामिल थे। उन्हें मामूली चोटें आई थीं।ये भी पढ़ें: ईरान-अमेरिका संघर्ष: गालिबाफ ने कहा- न जंग, न शांति की स्थिति खत्म करने के लिए ठोस कदम जरूरी; ट्रंप क्या बोले? पुलिस ने हादसे वाली जगह के पास अमेरिकी राजमार्ग 90 की पूर्व दिशा वाली दाईं लेन बंद कर दी। इस दौरान आपातकालीन टीमें और रेलवे कर्मचारी मौके से मलबा हटाने में जुट गए। लाफायेट पुलिस विभाग और रेलवे सुरक्षा अधिकारी हादसे की जांच कर रहे हैं। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि टक्कर किन परिस्थितियों में हुई। साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि ट्रेन के आने के समय ट्रक रेलवे क्रॉसिंग पर क्यों मौजूद था।घटनास्थल की तस्वीरों में ट्रेन के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा हुआ दिखाई दिया। ट्रक और उस पर लदे निर्माण उपकरण भी क्षतिग्रस्त हुए। अधिकारी रेलवे कर्मचारियों के साथ मिलकर पटरी से उतरे डिब्बों को सुरक्षित करने में जुटे हैं। साथ ही, रेलवे ट्रैक को साफ किया जा रहा है।अमेरिकी राजमार्ग 90 से गुजरने वाले वाहन चालकों को देरी का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों ने उन्हें इस बारे में सतर्क रहने की सलाह दी है। हादसे के बाद राहत और मरम्मत का काम जारी है।

अमेरिका के दक्षिणी लुइसियाना में रविवार शाम एक बड़ा रेल हादसा हुआ। करीब 100 लोगों को लेकर जा रही एमट्रैक यात्री ट्रेन एक ट्रक से टकरा गई। यह ट्रक बुलडोजर ले जा रहा था। अधिकारियों ने हादसे की जानकारी दी।