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यह हमला ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किया। सऊदी अरब के साथ उनका युद्ध जारी है। इस हमले से सऊदी अरब को एक और झटका लगा है।



सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी एसपीए के मुताबिक, नागरिक सुरक्षा विभाग ने हमले की जानकारी दी। विभाग ने बताया कि रियाद के वित्तीय केंद्र में स्थित एक टावर पर हमला हुआ। इससे इमारत की कई मंजिलों को नुकसान पहुंचा। आसपास की इमारतें भी प्रभावित हुईं। बयान में टावर का नाम नहीं बताया गया। हालांकि, एसपीए ने एक तस्वीर जारी की। इसमें पीआईएफ टावर दिखाई दे रहा है। विज्ञापन



हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने गुरुवार को रियाद के वित्तीय केंद्र पर दो बार हमला किया। पहला हमला सुबह तड़के हुआ। दूसरा हमला शाम को किया गया। विज्ञापन विज्ञापन



उन्होंने तीन अन्य ठिकानों पर भी हमले का दावा किया। इनमें रियाद का किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। दक्षिणी सऊदी अरब का खमीस मुशैत हवाई ठिकाना भी निशाने पर था। इसके अलावा पूर्वी प्रांत जुबैल की सदाफ पेट्रोकेमिकल कंपनी पर भी हमले की बात कही गई। सऊदी अरब ने इन हमलों की तत्काल पुष्टि नहीं की।



हमले के बाद सऊदी अरब ने क्या कहा?

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने हमले पर बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। नागरिकों और राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा भी करेगा। इसके लिए वह सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखता है।



हमले में पीआईएफ टावर की सात से आठ मंजिलों की खिड़कियां टूट गईं। इमारत के बाहरी हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। धातु से बनी बाहरी परत के कुछ हिस्से मुड़ गए।



दो सप्ताह से भी कम समय में यह दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले 8 नवंबर को भी रियाद के वित्तीय क्षेत्र में हमला हुआ था। उस समय सरकारी तेल कंपनी अरामको की इमारत को नुकसान पहुंचा था। हमले के बाद किंग अब्दुल्ला वित्तीय जिले को बंद कर दिया गया। यहां लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई।



मामले से जुड़े तीन सूत्रों ने हमले की जानकारी दी। उनके मुताबिक, टावर पर हूती विद्रोहियों की मिसाइल गिरी थी। हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने भी बयान दिया। उसने कहा कि रियाद की ओर दागी गई मिसाइल के खतरे से निपट लिया गया है। इसके बाद मिसाइल का मलबा नीचे गिरा। पीआईएफ का पूरा नाम पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है। फंड ने हमले पर तत्काल कोई बयान नहीं दिया।



यमन में गृह युद्ध फिर भड़कने के बाद क्यों बढ़े हमले?

यमन में गृहयुद्ध जुलाई में फिर शुरू हुआ था। यह संघर्ष पहले से रुका हुआ था। इसके दोबारा शुरू होने के बाद हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को निशाना बनाया। वे सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। यह घटनाक्रम अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के दौरान हुआ।



यमन में हूती विद्रोहियों ने जमीन पर भी अपनी पकड़ मजबूत की है। उन्होंने सऊदी अरब समर्थित सरकार से बड़े इलाके छीन लिए हैं। इसके चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा। उसे सप्ताहांत में बड़ी वापसी करनी पड़ी। गुरुवार सुबह रियाद के लोगों की नींद खुल गई। उन्होंने तेज धमाके की आवाज सुनी।



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सऊदी अरब के नागरिक सुरक्षा विभाग ने पूरे दिन कई चेतावनियां जारी कीं। लोगों को संभावित खतरे के बारे में बताया गया। हमले के बाद भी चेतावनी जारी हुई। बाद में विभाग ने कहा कि खतरा टल गया है।



हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाली समाचार एजेंसी सबा ने भी एक रिपोर्ट दी। एजेंसी के मुताबिक, सऊदी अरब के विमानों ने गुरुवार तड़के यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले किए। हालांकि, हमलों की ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। सऊदी अधिकारियों ने इस बारे में तत्काल कोई जवाब नहीं दिया।



सऊदी अरब का सैन्य अभियान 2027 तक क्यों खिंच सकता है?

यमन युद्ध से सऊदी अरब की आर्थिक योजनाओं को झटका लगा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं। वह तेल पर निर्भरता भी कम करना चाहते हैं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। वह अमेरिका का सहयोगी भी है।



क्राउन प्रिंस ने बुधवार को रियाद में अमेरिकी सेना की मध्य कमान (सेंटकॉम) के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर से मुलाकात की। यमन युद्ध दोबारा शुरू होने के बाद कूपर की यह तीसरी आधिकारिक यात्रा थी। रॉयटर्स ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया कि सऊदी अधिकारी सैन्य अभियान को छह महीने और चलने की आशंका जता रहे हैं। दो पश्चिमी अधिकारियों ने यह जानकारी दी थी। उन्हें सऊदी अरब की योजनाओं के बारे में बताया गया था। एक अन्य सूत्र ने भी इसकी पुष्टि की। यह हमला ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किया। सऊदी अरब के साथ उनका युद्ध जारी है। इस हमले से सऊदी अरब को एक और झटका लगा है।सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी एसपीए के मुताबिक, नागरिक सुरक्षा विभाग ने हमले की जानकारी दी। विभाग ने बताया कि रियाद के वित्तीय केंद्र में स्थित एक टावर पर हमला हुआ। इससे इमारत की कई मंजिलों को नुकसान पहुंचा। आसपास की इमारतें भी प्रभावित हुईं। बयान में टावर का नाम नहीं बताया गया। हालांकि, एसपीए ने एक तस्वीर जारी की। इसमें पीआईएफ टावर दिखाई दे रहा है।हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने गुरुवार को रियाद के वित्तीय केंद्र पर दो बार हमला किया। पहला हमला सुबह तड़के हुआ। दूसरा हमला शाम को किया गया।उन्होंने तीन अन्य ठिकानों पर भी हमले का दावा किया। इनमें रियाद का किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। दक्षिणी सऊदी अरब का खमीस मुशैत हवाई ठिकाना भी निशाने पर था। इसके अलावा पूर्वी प्रांत जुबैल की सदाफ पेट्रोकेमिकल कंपनी पर भी हमले की बात कही गई। सऊदी अरब ने इन हमलों की तत्काल पुष्टि नहीं की।सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने हमले पर बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। नागरिकों और राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा भी करेगा। इसके लिए वह सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखता है।हमले में पीआईएफ टावर की सात से आठ मंजिलों की खिड़कियां टूट गईं। इमारत के बाहरी हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। धातु से बनी बाहरी परत के कुछ हिस्से मुड़ गए।दो सप्ताह से भी कम समय में यह दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले 8 नवंबर को भी रियाद के वित्तीय क्षेत्र में हमला हुआ था। उस समय सरकारी तेल कंपनी अरामको की इमारत को नुकसान पहुंचा था। हमले के बाद किंग अब्दुल्ला वित्तीय जिले को बंद कर दिया गया। यहां लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई।मामले से जुड़े तीन सूत्रों ने हमले की जानकारी दी। उनके मुताबिक, टावर पर हूती विद्रोहियों की मिसाइल गिरी थी। हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने भी बयान दिया। उसने कहा कि रियाद की ओर दागी गई मिसाइल के खतरे से निपट लिया गया है। इसके बाद मिसाइल का मलबा नीचे गिरा। पीआईएफ का पूरा नाम पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है। फंड ने हमले पर तत्काल कोई बयान नहीं दिया।यमन में गृहयुद्ध जुलाई में फिर शुरू हुआ था। यह संघर्ष पहले से रुका हुआ था। इसके दोबारा शुरू होने के बाद हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को निशाना बनाया। वे सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। यह घटनाक्रम अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के दौरान हुआ।यमन में हूती विद्रोहियों ने जमीन पर भी अपनी पकड़ मजबूत की है। उन्होंने सऊदी अरब समर्थित सरकार से बड़े इलाके छीन लिए हैं। इसके चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा। उसे सप्ताहांत में बड़ी वापसी करनी पड़ी। गुरुवार सुबह रियाद के लोगों की नींद खुल गई। उन्होंने तेज धमाके की आवाज सुनी।ये भी पढ़ें: क्या ब्रिटेन फिर यूरोपीय संघ में शामिल होगा?: प्रधानमंत्री बर्नहम बोले- सभी विकल्प खुले; 10 साल बाद बड़ी बैठक सऊदी अरब के नागरिक सुरक्षा विभाग ने पूरे दिन कई चेतावनियां जारी कीं। लोगों को संभावित खतरे के बारे में बताया गया। हमले के बाद भी चेतावनी जारी हुई। बाद में विभाग ने कहा कि खतरा टल गया है।हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाली समाचार एजेंसी सबा ने भी एक रिपोर्ट दी। एजेंसी के मुताबिक, सऊदी अरब के विमानों ने गुरुवार तड़के यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले किए। हालांकि, हमलों की ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। सऊदी अधिकारियों ने इस बारे में तत्काल कोई जवाब नहीं दिया।यमन युद्ध से सऊदी अरब की आर्थिक योजनाओं को झटका लगा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं। वह तेल पर निर्भरता भी कम करना चाहते हैं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। वह अमेरिका का सहयोगी भी है।क्राउन प्रिंस ने बुधवार को रियाद में अमेरिकी सेना की मध्य कमान (सेंटकॉम) के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर से मुलाकात की। यमन युद्ध दोबारा शुरू होने के बाद कूपर की यह तीसरी आधिकारिक यात्रा थी। रॉयटर्स ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया कि सऊदी अधिकारी सैन्य अभियान को छह महीने और चलने की आशंका जता रहे हैं। दो पश्चिमी अधिकारियों ने यह जानकारी दी थी। उन्हें सऊदी अरब की योजनाओं के बारे में बताया गया था। एक अन्य सूत्र ने भी इसकी पुष्टि की।

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गुरुवार को बड़ा हमला हुआ। हूती विद्रोहियों ने शहर की सबसे ऊंची इमारत को निशाना बनाया। इस इमारत में सऊदी अरब के सरकारी निवेश कोष का मुख्यालय है। हमले में इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, किसी के घायल होने की खबर नहीं है।