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हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि यमन के ताइज प्रांत के तुरबा शहर में हवाई हमला हुआ। यह हमला शुक्रवार सुबह घनी आबादी वाले इलाके में किया गया। मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल-असबाही ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि हमले में एक सिनेमाघर की इमारत को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। इनमें कुछ ऐसे बच्चे थे, जो इलाके में आइसक्रीम बेचते थे। वे इसी इमारत के एक हिस्से में रहते भी थे।स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि अभी मृतकों की संख्या शुरुआती है। राहत और बचाव दल मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में जुटे हैं। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। हालांकि, मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले अल-मसीरा टीवी ने हमले के बाद की तस्वीरें प्रसारित की हैं। इनमें एक इमारत पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। लोग मलबे में दबे बच्चों के शवों को निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हूतियों ने सऊदी अरब पर हमले का आरोप लगाया गया है, लेकिन सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस घटना पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है।यमन में हमले की घटना ऐसे समय हुई है, जब सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। तीनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस बैठक के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, बैठक इस्लामाबाद में होगी। इसमें पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। खासतौर पर यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब पर किए जा रहे हमले चर्चा का प्रमुख विषय होंगे। अधिकारियों ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर यह जानकारी दी। उनका कहना है कि उन्हें सार्वजनिक रूप से बैठक के बारे में जानकारी देने की अनुमति नहीं है। यह बैठक रणनीतिक, राजनीतिक और रक्षा समिति (स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल एंड डिफेंस कमेटी) के तहत हो रही है। इसका संबंध संयुक्त मक्का रक्षा समझौते से है।सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने अगस्त में इस संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते की सबसे अहम बात यह है कि तीनों देशों में से किसी एक पर हमला बाकी दो देशों पर हमला माना जाएगा। यानी किसी एक सदस्य देश की सुरक्षा पर खतरा आने की स्थिति में इसे तीनों देशों की साझा सुरक्षा से जोड़कर देखा जाएगा। इस बीच तुर्किये ने भी समझौते को औपचारिक मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। इसके साथ ही तुर्किये में समझौते की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी हो गई।इस महीने की शुरुआत में तुर्किये की 600 सदस्यीय संसद ने इस समझौते को मंजूरी दी थी। हालांकि, विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। विपक्षी नेताओं की चिंता थी कि इस समझौते के कारण तुर्किये क्षेत्रीय युद्धों में उलझ सकता है। उनका तर्क था कि अगर समझौते के किसी सदस्य देश पर हमला होता है, तो तुर्किये को भी उस संघर्ष में शामिल होना पड़ सकता है। इससे तुर्किये के सैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती है।अब तीनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों की बैठक ऐसे समय हो रही है, जब यमन में ताजा हवाई हमले में बच्चों समेत 11 लोगों की मौत का दावा किया गया है। ऐसे में सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के हमले और पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति पर होने वाली चर्चा अहम मानी जा रही है।