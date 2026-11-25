पश्चिम एशिया में तनाव के बीच यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। विद्रोही देश के दक्षिणी शहर अदन के करीब पहुंच गए हैं। यह शहर यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का मुख्य केंद्र है। एक सैन्य अधिकारी के मुताबिक, हूती विद्रोही अब अदन से करीब 60 किलोमीटर दूर हैं। दूसरी ओर, यमनी सेना ने उनके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए शहर के उत्तर और पश्चिम में मजबूत सुरक्षा मोर्चा तैयार किया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हूती विद्रोहियों की अदन की ओर बढ़त ऐसे समय हुई है, जब सरकार समर्थक सेनाओं ने बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के आसपास के कुछ इलाकों से पीछे हटने का फैसला किया। इससे हूतियों को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के आसपास अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिला।यमनी सेना के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल-नुजाइली ने बताया कि पश्चिमी तट से पीछे हटने वाली सेनाएं अब अदन के उत्तर और पश्चिम में तैनात हैं। यहां विद्रोहियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक मजबूत रक्षात्मक मोर्चा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अदन एक रेड लाइन है। 2015 में भी जब हूती विद्रोही शहर तक पहुंचे थे, तब यहां के लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया था।इसी बैठक में यमन के विदेश मंत्रालय के अधिकारी मारवान अल-नोमान ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि हूतियों तक तस्करी के जरिये पहुंचने वाले हथियारों को रोकने के लिए यमनी तटरक्षक बल को समर्थन दिया जाना चाहिए। उन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ जमीन पर लड़ रही यमनी सेना को प्रशिक्षण देने की भी मांग की।अल-नोमान ने हूती विद्रोहियों को आतंकवादी संगठन बताते हुए कहा कि वे सबसे पहले यमन के लोगों के लिए खतरा हैं। इसके बाद लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों के लिए भी चुनौती पैदा करते हैं।इस बीच यमन के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित ताइज प्रांत में गोलाबारी की घटना में तीन नागरिकों की मौत हो गई। यमन के गृह मंत्रालय के मुताबिक, मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। हमले में दो अन्य बच्चे घायल हुए हैं।मंत्रालय ने स्थानीय पुलिस के हवाले से बताया कि इस हमले के लिए हूती विद्रोही जिम्मेदार हैं। हालांकि, हूतियों और सऊदी समर्थित यमनी बलों के बीच एक-दूसरे के नियंत्रण वाले इलाकों में नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं।