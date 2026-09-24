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रूस का यूक्रेन पर हमला: मिसाइल-ड्रोन अटैक में आठ की मौत, 12 घायल; यूएन में शांति की अपील के बीच भी जंग जारी

Thu, 24 Sep 2026 04:51 PM IST
शिवम गर्ग वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कीव
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कीव Published by: शिवम गर्ग Updated Thu, 24 Sep 2026 04:51 PM IST
सार

रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से ताजा हमला किया, जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। खारकीव और कीव में हुए हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र में रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की।

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Russia Strikes Ukraine, Killing Several Person as UN Pushes for End to War
रूस-यूक्रेन युद्ध - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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यूक्रेन में रूस के हमले लगातार जारी हैं। गुरुवार को रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, हमलों में कम से कम आठ लोगों की मौत हुई है। खारकीव क्षेत्र में एक कृषि स्थल पर हुए हमले में छह लोगों की मौत हुई, जबकि 12 लोग घायल बताए गए हैं। राजधानी कीव में भी दो लोगों की मौत हुई।

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यह हमला ऐसे समय हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने को लेकर कूटनीतिक प्रयासों की चर्चा हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र में रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने और उसकी युद्ध क्षमता को कमजोर करने की अपील की है।
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कीव में अस्पताल समेत कई जगहों को नुकसान
यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, कीव में हुए हमले से 50 से ज्यादा नागरिक ठिकानों को नुकसान पहुंचा। इनमें रिहायशी इमारतें, डाकघर, एक प्रसूति अस्पताल और एक कपड़ा कारखाना शामिल हैं। एक व्यक्ति की मौत प्रसूति अस्पताल के पास हुई।
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रूस की ओर से कहा गया है कि उसके हमलों का निशाना हथियार कारखाने, संचार और लॉजिस्टिक सुविधाएं थीं। वहीं, यूक्रेनी अधिकारियों ने नागरिक इलाकों और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की जानकारी दी है।

जेलेंस्की ने UN में रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के देशों से रूस के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रूस की आय के स्रोतों को सीमित करने से उसकी युद्ध क्षमता पर असर पड़ सकता है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि सर्दी का मौसम आने के साथ यूक्रेन के लिए हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने रूस पर दबाव बनाने के साथ कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

रूस बोला- अस्थायी युद्धविराम नहीं, स्थायी शांति चाहिए
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस केवल अस्थायी युद्धविराम नहीं, बल्कि व्यापक शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। रूस की ओर से यह बयान ऐसे समय आया है जब यूक्रेन लगातार तत्काल और बिना शर्त युद्धविराम की मांग कर रहा है। हालांकि, दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने की शर्तों को लेकर अभी भी बड़ा अंतर बना हुआ है। यूक्रेन रूस की क्षेत्रीय मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

हाल के महीनों में बढ़े हवाई हमले
रूस और यूक्रेन दोनों की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमले तेज हुए हैं। रूस यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रहा है, जबकि यूक्रेन भी रूस के भीतर तेल रिफाइनरियों और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को ड्रोन से निशाना बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में यूक्रेन में कम से कम 437 नागरिक मारे गए और 2,610 घायल हुए थे। यह मार्च 2022 के बाद किसी एक महीने में नागरिकों के लिए सबसे ज्यादा नुकसान था।


रूस के पश्चिमी इलाकों में भी ड्रोन हमले
रूस के रोस्तोव और क्रास्नोडार क्षेत्रों के अधिकारियों ने भी यूक्रेनी ड्रोन हमलों की जानकारी दी है। रोस्तोव क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी की प्रशासनिक इमारत ड्रोन के मलबे से क्षतिग्रस्त हुई, जबकि क्रास्नोडार क्षेत्र में एक औद्योगिक परिसर में आग लगने की सूचना मिली। यूक्रेन की ओर से इन घटनाओं पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

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