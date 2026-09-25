'न्यूयॉर्क के यहूदी सुरक्षित नहीं': यूएन पहुंचे नेतन्याहू ने ममदानी पर बोला हमला, कहा- मुझे चुप नहीं करा सकते

इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी पर तीखा हमला बोला। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि इस्राइल की गाजा में सैन्य कार्रवाई को लेकर ममदानी ने झूठ फैलाया है और उनकी बयानबाजी की वजह से न्यूयॉर्क में रहने वाले यहूदियों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी है। नेतन्याहू ने ममदानी को “न्यूयॉर्क का यहूदी-विरोधी मेयर” तक कह दिया।

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