फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   FBI Deputy Director andrew bailey resignation Why He Step Down What He Say About Trump and Kash Patel?

एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा: एक साल बाद क्यों छोड़ी जिम्मेदारी, ट्रंप और काश पटेल पर क्या कहा?

Tue, 29 Sep 2026 02:39 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Tue, 29 Sep 2026 02:39 AM IST
सार

एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर एंड्रयू बेली ने एक साल से ज्यादा समय तक पद संभालने के बाद इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह परिवार के साथ समय बिताने के लिए मिसौरी लौटेंगे। बेली ने राष्ट्रपति ट्रंप, टॉड ब्लांश और काश पटेल को धन्यवाद दिया और पटेल के नेतृत्व पर भरोसा जताया। आखिर बेली ने अचानक पद क्यों छोड़ा? एफबीआई में उनकी नियुक्ति क्यों असामान्य थी और आगे क्या बदलेगा? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

विज्ञापन
FBI Deputy Director andrew bailey resignation Why He Step Down What He Say About Trump and Kash Patel?
एफबीआई - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर एंड्रयू बेली ने पद से इस्तीफा देने का एलान किया है। बेली ने सोमवार को बताया कि वह एक साल से कुछ अधिक समय तक इस जिम्मेदारी को निभाने के बाद एफबीआई से अलग हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए मिसौरी लौटेंगे। इस्तीफे के साथ उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश और एफबीआई निदेशक काश पटेल को एजेंसी में सेवा का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया।

विज्ञापन


बेली को अगस्त 2025 में एफबीआई का सह-डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। उन्होंने डैन बोंगिनो के साथ यह जिम्मेदारी संभाली थी। एफबीआई में लंबे समय से एक समय में केवल एक डिप्टी डायरेक्टर होता था और यह पद एजेंसी में निदेशक के बाद दूसरे नंबर का माना जाता है। बेली की नियुक्ति इसी वजह से अलग रही। वह मिसौरी के पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं। बोंगिनो के पद छोड़ने के बाद भी बेली इस पद पर बने रहे। इसके बाद जनवरी में एफबीआई ने अनुभवी अधिकारी क्रिस्टोफर राइया को भी डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया, जो काश पटेल के अधीन काम करने लगे।
विज्ञापन


एंड्रयू बेली ने एक साल बाद इस्तीफा क्यों दिया?
बेली ने अपने इस्तीफे की वजह के तौर पर परिवार के साथ समय बिताने की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह गर्व के साथ अपने पद से हट रहे हैं और अब मिसौरी में अपने परिवार के पास लौटेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि एफबीआई निदेशक काश पटेल एजेंसी में सुधार का काम आगे जारी रखेंगे। बेली ने पटेल के नेतृत्व में हिंसक अपराध से मुकाबला करने, देश की सुरक्षा की रक्षा करने, संगठन में मजबूत जवाबदेही सुनिश्चित करने और एफबीआई के प्रति लोगों का भरोसा बहाल करने की बात कही। उन्होंने ट्रंप, टॉड ब्लांश और पटेल को एफबीआई में सेवा का अवसर देने के लिए धन्यवाद भी दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


एफबीआई में बेली की नियुक्ति के समय क्या स्थिति थी?
बेली की नियुक्ति अगस्त 2025 में ऐसे समय हुई थी, जब एफबीआई और न्याय विभाग के नेतृत्व के बीच जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइलों को जारी करने के तरीके को लेकर तनाव था। उस समय बेली को डैन बोंगिनो के साथ सह-डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया था। एफबीआई में इससे पहले वर्षों तक एक ही डिप्टी डायरेक्टर रखने की व्यवस्था रही थी। बोंगिनो के जाने के बाद भी बेली ने अपनी जिम्मेदारी जारी रखी। फिर जनवरी में अनुभवी एजेंट क्रिस्टोफर राइया को भी डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया। इस तरह एजेंसी में एक समय दो डिप्टी डायरेक्टर की व्यवस्था बनी रही।

बेली ने ट्रंप और काश पटेल के बारे में क्या कहा?
बेली ने इस्तीफे के संदेश में राष्ट्रपति ट्रंप, अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश और काश पटेल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि एफबीआई में सेवा करने का अवसर उनके लिए महत्वपूर्ण रहा। बेली ने पटेल पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह एजेंसी में सुधार जारी रखेंगे और हिंसक अपराध के खिलाफ कार्रवाई, देश की सुरक्षा, संगठनात्मक जवाबदेही तथा जनता का भरोसा बहाल करने के लिए काम करेंगे। पटेल ने भी बेली की सेवा की तारीफ की और उनके काम तथा महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने में योगदान का जिक्र किया।


एफबीआई में बेली के कार्यकाल के दौरान कौन सी प्रमुख कार्रवाई हुई?
डिप्टी डायरेक्टर के रूप में बेली का सार्वजनिक प्रोफाइल काफी सीमित रहा। हालांकि, जनवरी में वह जॉर्जिया के फुल्टन काउंटी में एफबीआई एजेंटों की एक कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। एजेंटों ने एफबीआई की चुनाव धोखाधड़ी जांच के तहत वहां मुख्य चुनाव कार्यालय में तलाशी वारंट लागू किया था। अब बेली ने एफबीआई से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि वह मिसौरी लौटकर परिवार के साथ समय बिताएंगे। उनके इस्तीफे के बाद एफबीआई के शीर्ष नेतृत्व में एक और बदलाव हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed