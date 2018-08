Remind me not to let my dad do my cv for me pic.twitter.com/rFFdoRgHxZ — Lauren guest (@lauren_guest123) August 20, 2018

Great CV my company will definitely accept that !! Just remove your address and number off twitter ;) — William Fish (@William46709069) August 21, 2018

By posting this on Twitter you are actually confirming your dad was quite accurate. Funny and sad at the same time. — Falco X (@Falco_X) August 23, 2018

उन्होंने सीवी में आगे लिखा कि वह अभी 16 साल की ही है लेकिन किसी भी बात की परवाह न करने वाली एक लापरवाह लड़की है। वह आलसी है। इसके अलावा वह एक बुरा व्यवहार करने वाली, ध्यान न देने वाली लड़की भी है। ये सब बातें उन्होंने बेटी की स्किल्स और क्वॉलिटी के अंतर्गत लिखी थीं। सीवी के अंत में ये भी लिखा है कि उसे कोई कॉन्टैक्ट न किया जाए। बाद में लॉरेन ने खुद भी उस सीवी को ट्विटर पर शेयर किया।इस पर एक ट्विटर यूजर्स ने कमेंट करते हुए कहा कि 'सीवी तो सोने जैसा है और उसके पिता फादर ऑफ द ईयर हैं।' वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि लॉरेन को भी अपने पिता को इसी भाषा में जवाब देना चाहिए। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना ईमानदार सीवी पाने के बाद शायद उसे नौकरी नहीं मिल पाएगी।