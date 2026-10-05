एक्सप्लेनर: स्पेन में क्यों सड़क पर उतरे हजारों लोग, आशियाने के बढ़ते संकट के पीछे क्या है वजह?

सड़क पर क्या हुआ?

सरकार के प्रस्ताव खारिज होने के बाद 3 अक्तूबर को स्पेन के करीब 50 शहरों में हजारों लोग बढ़ते आवासीय संकट के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। राजधानी मैड्रिड में सरकार के मुताबिक करीब 70 हजार प्रदर्शनकारी जुटे। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ते किराए, बेदखली और किफायती घरों की कमी को लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग की। कुछ लोगों ने किराए की समस्या के समाधान के लिए आम हड़ताल की मांग भी उठाई। रॉयटर्स के मुताबिक, देश के करीब 50 शहरों में हुए प्रदर्शनों में ज्यादातर जगहों पर स्थिति शांतिपूर्ण रही।



मैड्रिड के पुएर्ता डेल सोल में करीब 1,000 प्रदर्शनकारी डेरा डाले रहे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किरायेदारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाती, वे वहां से नहीं हटेंगे। बार्सिलोना के प्लाजा कैटालुन्या में भी ऐसा ही प्रदर्शन शिविर लगाया गया।



प्रदर्शनों के दौरान ज्यादातर जगहों पर स्थिति शांतिपूर्ण रही, लेकिन वेलेंसिया में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वहां प्रदर्शनकारियों ने एक रियल एस्टेट सम्मेलन के बाहर सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। करीब 30 प्रदर्शनकारी वेलेंसिया के प्रसिद्ध कला एवं विज्ञान नगर परिसर में घुस गए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने बाहर निकाल दिया।



मैड्रिड में भी तनाव देखने को मिला। पुलिस ने एक दक्षिणपंथी समूह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया। स्पेन सरकार के मुताबिक, कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने नाजी सलामी दी और पुएर्ता डेल सोल में आवास संकट को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। पुलिस ने शनिवार रात वहां रबर की गोलियां भी चलाईं। हालांकि करीब 50 शहरों में हुए बाकी प्रदर्शनों को रॉयटर्स ने शांतिपूर्ण बताया।