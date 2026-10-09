एक्सप्लेनर: जिस ग्रीन कार्ड को लेकर ट्रंप लाल, उसका क्या काम; क्यों लगातार सख्त हो रहे वीजा से जुड़े नियम?

विशेषज्ञों की क्या राय है?

पूर्व इन्फोसिस मुख्य वित्त अधिकारी टी.वी. मोहनदास पई ने कहा कि इस फैसले का तत्काल असर सीमित हो सकता है, क्योंकि ग्रीन कार्ड के लिए पहले से ही लंबी प्रतीक्षा सूची है। उनके मुताबिक, कुछ आवेदकों को स्थायी निवास पाने में 10 से 15 साल तक लग सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई भविष्य में ग्रीन कार्ड प्रायोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करेगी, न कि सभी मौजूदा वीजा को अपने आप रद्द कर देगी।



जोहो के संस्थापक और मुख्य वैज्ञानिक श्रीधर वेंबू ने अमेरिका में काम कर रहे भारतीय तकनीकी पेशेवरों से भारत लौटकर देश के तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने अमेरिका की तकनीकी प्रगति में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन वहां उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है।



भारतीय आईटी उद्योग के संगठन नैसकॉम ने कहा कि अमेरिका में भारतीय टेक कंपनियों की एच-1बी वीजा पर निर्भरता पहले ही काफी कम हुई है और अपेक्षाकृत कम कर्मचारी पीईआरएम प्रक्रिया के जरिए ग्रीन कार्ड पाने की कोशिश करते हैं।



जीटीआरआई ने भारतीय कंपनियों को दूसरे बाजारों में कारोबार बढ़ाने, भारत से सेवाएं देने की क्षमता मजबूत करने, जरूरत के अनुसार अमेरिका में स्थानीय नियुक्तियां करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अधिक मूल्य वाली तकनीकी सेवाओं पर ध्यान देने की सलाह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्थिति में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने वैश्विक क्षमता केंद्रों का विस्तार भी कर सकती हैं।