एक्सप्लेनर: कौन हैं भारतीय मूल की पिया डांडिया, शिक्षिका से अमेरिकी सांसद बनने तक का सफर कैसे तय किया?

क्यों बदलना पड़ा चुनावी क्षेत्र?

पिया ने 2025 में चुनावी राजनीति में कदम रखा। शुरुआत में उन्होंने फ्लोरिडा के 21वें संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। यहां उनका मुकाबला रिपब्लिकन सांसद ब्रायन मास्ट से होना था।



हालांकि, 2026 में फ्लोरिडा की रिपब्लिकन बहुमत वाली विधानसभा ने राज्य के संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं का नया नक्शा तैयार किया। इसके बाद पिया को अपना चुनाव क्षेत्र बदलना पड़ा और उन्होंने नए 22वें संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया।



इस सीट का प्रतिनिधित्व पहले लंबे समय तक डेमोक्रेटिक सांसद लोइस फ्रेंकल करती थीं। नए परिसीमन के बाद वह पड़ोसी सीट से चुनाव लड़ने चली गईं। इससे 22वां संसदीय क्षेत्र चुनाव के लिए खाली हो गया।



18 अगस्त 2026 को पिया ने डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राथमिक चुनाव जीता। इसके बाद 3 नवंबर को हुए आम चुनाव में उनका मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार और कारोबारी केसी असकर से हुआ।

चुनावी सीमाएं बदलने के बावजूद कैसे जीतीं पिया?

फ्लोरिडा में चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं बदलने का मुद्दा इस चुनाव में काफी अहम रहा। नए नक्शे के तहत 22वें संसदीय क्षेत्र में पाम बीच काउंटी और तीन अन्य काउंटियों के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया। आरोप लगा कि इस बदलाव का उद्देश्य डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभाव को कम करना और रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति मजबूत करना था।



नए चुनाव क्षेत्र में रिपब्लिकन पार्टी को बढ़त मिलने की उम्मीद थी। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में इस क्षेत्र में डोनाल्ड ट्रंप को करीब 11 प्रतिशत अंकों की बढ़त मिली थी, जबकि 2020 में जो बाइडन को करीब तीन प्रतिशत अंकों की बढ़त मिली थी।



चुनाव विश्लेषक संस्था कुक पॉलिटिकल रिपोर्ट ने भी शुरुआत में इस सीट को रिपब्लिकन के पक्ष में झुका हुआ बताया था। बाद में मुकाबले को कांटे की टक्कर वाला माना गया।



ऐसे में पिया की जीत डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अहम रही। इसे ट्रंप की उस रणनीति के झटके के तौर पर भी देखा गया, जिसके तहत चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं बदलकर रिपब्लिकन पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी।