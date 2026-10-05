एक्सप्लेनर: विमान हाईजैक कर इस्राइल को ऐसा जख्म देना चाहता था हमाम; 174 नहीं, निशाने पर थी हजारों की जान?

फ्लाईदुबई के घटना की तुलना 9/11 से क्यों हो रही है?

आतंकी हमाम ने जिस तरह से सारा प्लान रचा था, उसे 9/11 के ट्विन टावर्स हमले से प्रेरित बताया गया है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में भी आतंकवादियों ने चार यात्री विमानों को हाईजैक किया था। इनमें से दो विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से टकराया गया था।

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ही क्यों निशाना बनाया गया था?

जिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 11 सितंबर 2001 को निशाना बनाया गया, वह करीब 16 एकड़ में फैला विशाल परिसर था। इसमें सात इमारतें और करीब पांच एकड़ में फैला ऑस्टिन जे. टोबिन प्लाजा था।



पूरे परिसर में करीब एक करोड़ वर्ग फीट का किराये वाला कार्यालय क्षेत्र था। 2001 में यहां 28 देशों की 430 से ज्यादा कंपनियां काम करती थीं।



इस परिसर की सबसे पहचान वाली इमारतें थीं इसके ट्विन टावर्स। नॉर्थ टावर 1,368 फीट ऊंचा था, जबकि साउथ टावर की ऊंचाई 1,362 फीट थी। नॉर्थ टावर के ऊपर लगा प्रसारण टावर और एंटीना इसकी ऊंचाई में करीब 360 फीट और जोड़ते थे।



दोनों टावर 110-110 मंजिल के थे। प्रत्येक टावर का आधार और उसकी हर मंजिल लगभग एक एकड़ के बराबर थी। तेज हवा के दौरान दोनों टावर एक तरफ से दूसरी तरफ करीब 12 इंच तक झूल सकते थे।



9/11 स्मारक एवं संग्रहालय के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिसर में 430 से ज्यादा कंपनियां थीं, जिनका कारोबार 28 देशों से जुड़ा था। यहां करीब 35,000 लोग काम करते थे, जबकि रोजाना करीब 70,000 कर्मचारी और पर्यटक परिसर में आते-जाते थे।