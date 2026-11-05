'ईरान युद्ध खत्म करना डेमोक्रेट्स का एजेंडा': मध्यावधि चुनाव में जीत पर बोले चक शूमर, ट्रंप को लेकर क्या कहा?

अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर ने बुधवार को कहा कि 2026 के मध्यावधि चुनाव में जीत मिलने के बाद उनकी पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता आम लोगों को महंगाई से राहत दिलाना और ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करना होगा। उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का साथ मिले या न मिले, अपना काम जारी रखेंगे।

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