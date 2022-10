Ukraine War: एलन मस्क ने पेश की यूक्रेन की 'शांति योजना', पढ़ें राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्या कहते हुए ठुकराई

सात माह से जारी रूस-यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए अरबपति अमेरिकी कारोबारी और विश्व के सबसे धनी एलन मस्क ने 'शांति योजना' पेश की है। अपनी इस योजना पर उन्होंने ट्विटर यूजर्स से राय मांगी है। मस्क ने 2014 में रूस द्वारा कब्जाए क्रीमिया को मान्यता देने और यूक्रेन के उन चार इलाकों, जिनमें रूस ने पिछले सप्ताह जनमत संग्रह कराया है, वहां यूएन की निगरानी में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। हालांकि, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मस्क की निंदा करते हुए इसे ठुकरा दिया है।

Which @elonmusk do you like more?

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine