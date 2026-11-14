जेनसन हुआंग की विदाई से एनवीडिया में हलचल: समर्थन में कर्मियों ने कहा- बॉस को वापस लाओ

एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग के समर्थन में कंपनी के कर्मचारी सामने आए हैं। कंपनी के आंतरिक सुझाव मंच पर उनकी वापसी की मांग वाली पोस्ट को 1,600 से ज्यादा कमेंट मिले। कर्मचारियों ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि गलतियां होने के बावजूद उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। हुआंग ने 33 साल तक कंपनी की कमान संभाली और एनवीडिया को एआई क्षेत्र की बड़ी ताकत बनाने में अहम भूमिका निभाई।

दुनिया की बड़ी एआई कंपनियों में शामिल एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग के समर्थन में कंपनी के कर्मचारी खुलकर सामने आ रहे हैं। यौन संबंधों से जुड़े विवाद और कर्मचारियों के साथ विवाहेतर संबंधों की खबरों के बीच हुआंग को पद छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद कई कर्मचारी चाहते हैं कि वे कंपनी में वापस लौटें।

कंपनी के आंतरिक सुझाव मंच पर हुआंग की वापसी के समर्थन में एक पोस्ट को 1,600 से ज्यादा कमेंट मिले हैं। कई कर्मचारियों ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है। एक गुमनाम कर्मचारी ने लिखा, अगर आप कंपनी के मिशन में विश्वास करते हैं, तो बॉस को वापस लाइए। एक अन्य कर्मचारी ने कहा कि जेनसन इंसान हैं, उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। एक कर्मचारी ने तो पूरी कंपनी को ईमेल भेजकर लिखा, मैं जेनसन के साथ खड़ा हूं।

33 साल तक संभाली कंपनी की कमान

हुआंग ने 33 साल तक एनवीडिया का नेतृत्व किया। उनकी कहानी बेहद साधारण शुरुआत से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बनाने तक का सफर है। उन्होंने शुरुआती दिनों में टॉयलेट साफ करने का काम भी किया था। बाद में अपनी मेहनत और नेतृत्व से एनवीडिया को एआई की दुनिया की बड़ी ताकत बना दिया।

सिलिकॉन वैली में उनकी पहचान एक करिश्माई कारोबारी की रही है। उनका हमेशा काले कपड़े पहनना और महंगी लेदर जैकेट इस्तेमाल करना भी उनकी अलग छवि का हिस्सा रहा। कई लोगों के लिए हुआंग अमेरिकी सपने की मिसाल थे। उनके कंपनी छोड़ने से कर्मचारी हैरान हैं। उनके समर्थकों को चिंता है कि उनके बिना एनवीडिया पहले जैसी नहीं रहेगी।