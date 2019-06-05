पाकिस्तान में कुछ इस तरह से मनाया जा रहा ईद का त्योहार, देखिए तस्वीरें

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अमेरिका में 17 साल की पेइजे विंटर ने शार्क मछली के हमले में अपना एक पैर गंवा दिया है। स्वीमिंग करने के दौरान उसपर एक शार्क ने हमला कर दिया था। विंटर ने अपना पूरा दिन उत्तरी कैरोलिना स्थित बीच पर बिताया, दोपहर बाद उसपर शार्क ने हमला किया।
5 जून 2019