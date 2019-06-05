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Home ›   World ›   Eid-Al-Fitr 2019: See Pictures, How Pakistan celebrating Eid

पाकिस्तान में कुछ इस तरह से मनाया जा रहा ईद का त्योहार, देखिए तस्वीरें

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Wed, 05 Jun 2019 01:17 PM IST
पाकिस्तान में ईद का जश्न
पाकिस्तान में ईद का जश्न - फोटो : dawn
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दुनियाभर में आज ईद-उल-फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुस्लिम देश पाकिस्तान में इस दिन को सांस्कृतिक तरीके से मनाया जाता है। रमजान का पाक और बरकतों वाला महीना खत्म होने के बाद लोग ईद को लेकर बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें में देखिए कि यहां लोग कैसे मना रहे हैं जश्न-
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