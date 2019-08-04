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इंडोनेशिया के जावा द्वीप में दक्षिणी तट पर भूकंप, चार लोगों की मौत, कई घायल

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Sun, 04 Aug 2019 06:28 AM IST
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amarujala
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इंडोनेशिया के घनी आबादी वाले जावा द्वीप के दक्षिणी तट पर आए शक्तिशाली भूकंप में चार लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हैं। हालांकि भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। 
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शुक्रवार शाम को 6.9 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद निवासियों को अन्य सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। इस प्राकृतिक आपदा में 200 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और 13 घरों को नुकसान पहुंचा है।

मालूम हो कि पिछले साल सुलावेसी के पालु में आए 7.5 की तीव्रता वाले भूकंप और सुनामी में 2.200 से अधिक लोग मारे गए थे। 
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