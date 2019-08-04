इंडोनेशिया के जावा द्वीप में दक्षिणी तट पर भूकंप, चार लोगों की मौत, कई घायल

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ब्रिटेन की सरकार ने जम्मू कश्मीर की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए शनिवार को नया यात्रा परामर्श जारी किया। मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए नागरिकों से सतर्कता बरतने और ताजा घटनाओं से वाकिफ रहने को कहा गया है।
3 अगस्त 2019