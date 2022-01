Earthquake in Afghanistan: अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, 26 लोगों की मौत, कई घायल

जानकारी के मुताबिक, अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत बडघिस में भूकंप के झटके दोपहर में महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटके से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है।

घर की छत गिरने से दबे लोग

बडघिस के गवर्नर मोहम्मद सालेह ने बताया कि कदीस जिले में कई लोग एक घर की छत गिरने से नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी कई अन्य लोग घायल हुए हैं जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं।



700 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त

आपातकालीन मामलों के मंत्रालय के आपातकालीन संचालन केंद्र के प्रमुख मुल्ला जनान साके (Mullah Janan Saeqe) ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि की और कहा कि 700 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

#UPDATE | The death toll in western Afghanistan earthquake rises to 26, reports AFP