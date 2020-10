भूकंप के तेज झटकों से हिला अफगानिस्तान, 4.1 मापी गई तीव्रता

अफगानिस्तान में आज सुबह करीब 1:19 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है।फिलहाल इस भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।

An earthquake of magnitude 4.1 occurred in Afghanistan at 1:19 am today. pic.twitter.com/GBsmhjBKYq