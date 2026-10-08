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नेपाल में फिर कांपी धरती: पश्चिमी क्षेत्र में आया 4.1 तीव्रता का भूकंप, कई जिलों में महसूस किए गए झटके

Thu, 08 Oct 2026 12:18 PM IST
प्रशांत तिवारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 08 Oct 2026 12:18 PM IST
सार

नेपाल के पश्चिमी बजुरा जिले में बुधवार रात 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके बाजहांग, कालिकोट और अछाम तक महसूस किए गए, लेकिन अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है।

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Earth shakes again in Nepal 4.1 magnitude earthquake hits western region tremors felt in several districts
नेपाल में भूकंप के तेज झटके - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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नेपाल के पश्चिमी हिस्से में बुधवार रात 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके बजुरा के साथ आसपास के कई जिलों में भी महसूस किए गए। हालांकि, अभी तक कहीं से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

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रात 9:37 बजे आया भूकंप
राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के मुताबिक, भूकंप बुधवार रात स्थानीय समयानुसार 9:37 बजे आया। भूकंप का केंद्र सुदूरपश्चिम प्रांत के बजुरा जिले की बुधीगंगा नगरपालिका-10 में जमीन के भीतर था। यह जगह राजधानी काठमांडू से करीब 750 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।
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पड़ोसी जिलों तक महसूस हुए झटके
भूकंप के झटके बजुरा के अलावा पड़ोसी बाजहांग, कालिकोट और अछाम जिलों में भी महसूस किए गए। अचानक धरती हिलने से इन इलाकों में लोगों को भूकंप का अहसास हुआ, हालांकि फिलहाल किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है।
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भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है नेपाल
नेपाल में सालभर छोटे-बड़े भूकंप आते रहते हैं। हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने की वजह से यह देश दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय इलाकों में शामिल है। नेपाल का बड़ा हिस्सा भूकंपीय क्षेत्र IV और V में आता है, जिसके चलते यहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है।

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