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नेपाल त्रासदी LIVE: मृतकों का आंकड़ा 1127 पहुंचा, 4000 से अधिक लापता; मदद के लिए युवाओं ने बनाया संपर्क केंद्र

Wed, 02 Sep 2026 08:55 AM IST
पवन पांडेय वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडू
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडू Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 02 Sep 2026 08:55 AM IST
खास बातें

Nepal Tragedy Death Toll And Missing: नेपाल में बाढ़ के बाद हालात बदतर बने हुए हैं। हर दिन के साथ हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि अभी भी हजारों लोग लापता हैं। वहीं, इस भीषण त्रासदी को झेलने वाले अब मानसिक रूप से पीड़ा झेल रहे हैं, जिसमें बच्चे से लेकर बड़े भी शामिल है। फिलहाल राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। यहां पढ़ें, नेपाल त्रासदी से जुड़े सभी अपडेट्स...

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Nepal Tragedy LIVE: Death toll cross 1000, after flood over 4000 missing; youth set up contact center for aid
नेपाल बाढ़ त्रासदी लाइव - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

लाइव अपडेट

08:55 AM, 02-Sep-2026

नेपाल के लिए भारत ने भेजी पांचवीं मदद

नेपाल में राहत और बचाव अभियान के लिए भारत ने मदद का सिलसिला जारी रखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को बताया कि भारत का पांचवां विमान राहत सामग्री लेकर नेपाल के लिए रवाना हो गया है। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस विमान में 11 सदस्यीय विशेष रेस्क्यू टीम मौजूद है। टीम के साथ बचाव कार्य में इस्तेमाल होने वाले जरूरी उपकरण भी भेजे गए हैं।



इसके अलावा विमान में करीब 5.5 टन आवश्यक दवाएं भी भेजी गई हैं। भारत की ओर से यह सहायता नेपाल में जारी राहत एवं बचाव प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से भेजी गई है। विदेश मंत्री ने कहा कि पांचवां भारतीय विमान नेपाल के लिए रवाना हो चुका है और इसमें विशेष उपकरणों से लैस बचाव दल के साथ बड़ी मात्रा में जरूरी दवाएं भी शामिल हैं।
08:30 AM, 02-Sep-2026

सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान बचाना

लोक बहादुर छेत्री ने कहा कि इस समय नेपाल सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना, लापता लोगों का पता लगाना, बचे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना और प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों, चाहे वे नेपाली नागरिक हों या विदेशी, को जरूरी सहायता और सहयोग मिले। नेपाल में आई इस विनाशकारी बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। बड़ी संख्या में लोगों की मौत के साथ-साथ कई लोग अब भी लापता हैं। ऐसे में राहत, शवों की पहचान और जोखिम वाले इलाकों में बचाव अभियान लगातार जारी है।
 
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08:30 AM, 02-Sep-2026

भारत और चीन की विशेष टीमें भी मदद में उतरीं

इस बीच नेपाल सरकार ने राहत और बचाव अभियान को और तेज कर दिया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और चीन की विशेष अंतरराष्ट्रीय टनल रेस्क्यू टीमें नेपाल पहुंचकर बचाव अभियान में शामिल हो गई हैं। ये टीमें खास तौर पर उन इलाकों में काम कर रही हैं जहां भूमिगत सुरंगों और हाइड्रोपावर परियोजनाओं में फंसे लोगों को निकालना बेहद जोखिम भरा है। इन टीमों को नेपाल सेना के साथ मिलकर महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं पर तैनात किया गया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और जन कूटनीति विभाग के प्रमुख लोक बहादुर छेत्री ने काठमांडू में मंत्रालय की चौथी आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बाढ़ से प्रभावित महत्वपूर्ण हाइड्रोपावर साइटों पर विशेष तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर भूमिगत और बेहद जोखिम भरे बचाव अभियानों के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।
08:29 AM, 02-Sep-2026

सिर्फ 95 शव परिवारों को सौंपे गए

नेपाल में त्रासदी के बाद बरामद शवों में से अब तक केवल 95 शवों की पहचान हो पाई है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। बाकी शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। बड़ी संख्या में शवों की पहचान नहीं हो पाने के कारण प्रशासन को वैज्ञानिक तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने एक दिन पहले फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया था कि बाढ़ में मारे गए लोगों के शवों और अज्ञात शवों को कानून के अनुसार और वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत संभाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल उन शवों का प्रबंधन कर रही है जिनकी पहचान फिलहाल संभव नहीं है। ऐसे मामलों में डीएनए सैंपल और दूसरे जरूरी सबूत सुरक्षित रखे जा रहे हैं, ताकि आगे चलकर शव की पहचान की जा सके। प्रधानमंत्री के मुताबिक, शवों के प्रबंधन में नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल की मदद ली जा रही है। जिन शवों की पहचान हो चुकी है, उन्हें उनके परिवारों को सौंपा जा रहा है।
 
08:21 AM, 02-Sep-2026

लापता लोगों की तलाश में जुटे परिवारों की मदद को आगे आए युवा

नेपाल में पिछले सप्ताह आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में लोग अब भी अपने लापता परिजनों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में बिदुर के कुछ युवा परिवारों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने ‘यूथ इनिशिएटिव’ के तहत एक छोटा सा संचार सहायता केंद्र बनाया है, जहां लापता परिजनों की जानकारी जुटाने आए लोगों को मोबाइल चार्ज करने और फोन से संपर्क करने की सुविधा दी जा रही है।

बाढ़ के दौरान कई लोगों के मोबाइल फोन खो गए हैं, जबकि कई लोगों के फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। ऐसे लोगों के लिए यह सहायता केंद्र काफी उपयोगी साबित हो रहा है। युवाओं ने यहां करीब 10 कीपैड मोबाइल फोन और बैटरियां उपलब्ध कराई हैं। साथ ही मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था भी की गई है। यह व्यवस्था सोलर बैटरियों की मदद से चल रही है। काठमांडू के रहने वाले 27 वर्षीय रोशन और 24 वर्षीय शुगम इस पहल में शामिल युवाओं में हैं। स्वयंसेवकों के मुताबिक, बाढ़ के बाद अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश में बिदुर पहुंचे कई लोगों की वे अब तक मदद कर चुके हैं। उनका उद्देश्य ऐसे लोगों को कम से कम अपने परिवार और परिचितों से संपर्क करने का माध्यम उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अपने प्रियजनों के बारे में कोई जानकारी मिल सके।
08:05 AM, 02-Sep-2026

पहचान नहीं हो पाने वाले शवों के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने मंगलवार को फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया कि बाढ़ में मारे गए लोगों के शवों और अज्ञात शवों का प्रबंधन कानून और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल उन शवों का प्रबंधन कर रही है, जिनकी पहचान नहीं हो सकी है। ऐसे शवों से डीएनए नमूने और अन्य जरूरी सबूत सुरक्षित रखे जा रहे हैं, ताकि आगे चलकर उनकी पहचान की जा सके। प्रधानमंत्री के मुताबिक, नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल की मदद से शवों का प्रबंधन किया जा रहा है। जिन शवों की पहचान हो चुकी है, उन्हें उनके परिवारों को सौंपा जा रहा है। बाढ़ की इस त्रासदी के बीच बिदुर के युवाओं की पहल उन परिवारों के लिए उम्मीद की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण किरण बन गई है, जो अब भी अपने लापता परिजनों की खबर मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
 
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08:04 AM, 02-Sep-2026

सीजी कॉर्प ग्लोबल ने 15 करोड़ रुपये की सहायता देने का संकल्प लिया

नेपाल में पिछले सप्ताह आई भीषण बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस स्थिति ने प्रभावित परिवारों की चिंता और बढ़ा दी है। सीजी कॉर्प ग्लोबल के प्रबंध निदेशक डॉ. वरुण चौधरी ने बाढ़ से पैदा हुई स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मृतकों और लापता लोगों की बढ़ती संख्या बेहद दुखद है। उन्होंने बताया कि उनके फाउंडेशन और बैंक की ओर से राहत सामग्री, अस्थायी घर और स्कूल बनाने के लिए 15 करोड़ रुपये की सहायता देने का संकल्प लिया गया है। डॉ. वरुण चौधरी ने संकट की इस घड़ी में भारत की ओर से नेपाल को दी जा रही सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नेपाल में आपदा की स्थिति में हमेशा की तरह सबसे पहले मदद पहुंचाई है। उन्होंने बताया कि भारत की ओर से चार विमान करीब 70 टन राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंचे। इसके अलावा सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने में विशेषज्ञों की भी मदद ली गई। उन्होंने कहा कि भारत की सहायता दोनों देशों के मजबूत संबंधों को दर्शाती है।
07:39 AM, 02-Sep-2026

नेपाल त्रासदी LIVE: मृतकों का आंकड़ा 1127 पहुंचा, 4000 से अधिक लापता; मदद के लिए युवाओं ने बनाया संपर्क केंद्र

नेपाल में भीषण बाढ़ और अचानक आई फ्लैश फ्लड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,127 हो गई है। नेपाल पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। बाढ़ के बाद कई इलाकों में राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं, जबकि बरामद किए गए शवों की पहचान का काम भी चल रहा है। नेपाल पुलिस के अनुसार, अलग-अलग जिलों से अब तक बड़ी संख्या में शव बरामद किए गए हैं। रसुवा में 45, नुवाकोट में 155, धादिंग में 59, चितवन में 348, गोरखा में 66, तनहूं में 38, नवलपरासी ईस्ट में 217 और नवलपरासी वेस्ट में 190 शव बरामद किए गए हैं। इसके अलावा भारत में भी नेपाल बाढ़ से जुड़े नौ शव बरामद किए गए हैं।
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