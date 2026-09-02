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नेपाल त्रासदी LIVE: मृतकों का आंकड़ा 1127 पहुंचा, 4000 से अधिक लापता; मदद के लिए युवाओं ने बनाया संपर्क केंद्र
Nepal Tragedy Death Toll And Missing: नेपाल में बाढ़ के बाद हालात बदतर बने हुए हैं। हर दिन के साथ हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि अभी भी हजारों लोग लापता हैं। वहीं, इस भीषण त्रासदी को झेलने वाले अब मानसिक रूप से पीड़ा झेल रहे हैं, जिसमें बच्चे से लेकर बड़े भी शामिल है। फिलहाल राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। यहां पढ़ें, नेपाल त्रासदी से जुड़े सभी अपडेट्स...
लाइव अपडेट
नेपाल के लिए भारत ने भेजी पांचवीं मददनेपाल में राहत और बचाव अभियान के लिए भारत ने मदद का सिलसिला जारी रखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को बताया कि भारत का पांचवां विमान राहत सामग्री लेकर नेपाल के लिए रवाना हो गया है। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस विमान में 11 सदस्यीय विशेष रेस्क्यू टीम मौजूद है। टीम के साथ बचाव कार्य में इस्तेमाल होने वाले जरूरी उपकरण भी भेजे गए हैं।
The fifth Indian aircraft has departed for Nepal.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 2, 2026
It is carrying an 11-member rescue team with specialised equipment, and 5.5 tonnes of essential medicines.
🇮🇳 🤝🇳🇵 pic.twitter.com/g7f4FqgPk8
इसके अलावा विमान में करीब 5.5 टन आवश्यक दवाएं भी भेजी गई हैं। भारत की ओर से यह सहायता नेपाल में जारी राहत एवं बचाव प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से भेजी गई है। विदेश मंत्री ने कहा कि पांचवां भारतीय विमान नेपाल के लिए रवाना हो चुका है और इसमें विशेष उपकरणों से लैस बचाव दल के साथ बड़ी मात्रा में जरूरी दवाएं भी शामिल हैं।
सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान बचानालोक बहादुर छेत्री ने कहा कि इस समय नेपाल सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना, लापता लोगों का पता लगाना, बचे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना और प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों, चाहे वे नेपाली नागरिक हों या विदेशी, को जरूरी सहायता और सहयोग मिले। नेपाल में आई इस विनाशकारी बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। बड़ी संख्या में लोगों की मौत के साथ-साथ कई लोग अब भी लापता हैं। ऐसे में राहत, शवों की पहचान और जोखिम वाले इलाकों में बचाव अभियान लगातार जारी है।
भारत और चीन की विशेष टीमें भी मदद में उतरींइस बीच नेपाल सरकार ने राहत और बचाव अभियान को और तेज कर दिया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और चीन की विशेष अंतरराष्ट्रीय टनल रेस्क्यू टीमें नेपाल पहुंचकर बचाव अभियान में शामिल हो गई हैं। ये टीमें खास तौर पर उन इलाकों में काम कर रही हैं जहां भूमिगत सुरंगों और हाइड्रोपावर परियोजनाओं में फंसे लोगों को निकालना बेहद जोखिम भरा है। इन टीमों को नेपाल सेना के साथ मिलकर महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं पर तैनात किया गया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और जन कूटनीति विभाग के प्रमुख लोक बहादुर छेत्री ने काठमांडू में मंत्रालय की चौथी आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बाढ़ से प्रभावित महत्वपूर्ण हाइड्रोपावर साइटों पर विशेष तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर भूमिगत और बेहद जोखिम भरे बचाव अभियानों के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।
सिर्फ 95 शव परिवारों को सौंपे गएनेपाल में त्रासदी के बाद बरामद शवों में से अब तक केवल 95 शवों की पहचान हो पाई है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। बाकी शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। बड़ी संख्या में शवों की पहचान नहीं हो पाने के कारण प्रशासन को वैज्ञानिक तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने एक दिन पहले फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया था कि बाढ़ में मारे गए लोगों के शवों और अज्ञात शवों को कानून के अनुसार और वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत संभाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल उन शवों का प्रबंधन कर रही है जिनकी पहचान फिलहाल संभव नहीं है। ऐसे मामलों में डीएनए सैंपल और दूसरे जरूरी सबूत सुरक्षित रखे जा रहे हैं, ताकि आगे चलकर शव की पहचान की जा सके। प्रधानमंत्री के मुताबिक, शवों के प्रबंधन में नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल की मदद ली जा रही है। जिन शवों की पहचान हो चुकी है, उन्हें उनके परिवारों को सौंपा जा रहा है।
लापता लोगों की तलाश में जुटे परिवारों की मदद को आगे आए युवानेपाल में पिछले सप्ताह आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में लोग अब भी अपने लापता परिजनों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में बिदुर के कुछ युवा परिवारों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने ‘यूथ इनिशिएटिव’ के तहत एक छोटा सा संचार सहायता केंद्र बनाया है, जहां लापता परिजनों की जानकारी जुटाने आए लोगों को मोबाइल चार्ज करने और फोन से संपर्क करने की सुविधा दी जा रही है।
बाढ़ के दौरान कई लोगों के मोबाइल फोन खो गए हैं, जबकि कई लोगों के फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। ऐसे लोगों के लिए यह सहायता केंद्र काफी उपयोगी साबित हो रहा है। युवाओं ने यहां करीब 10 कीपैड मोबाइल फोन और बैटरियां उपलब्ध कराई हैं। साथ ही मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था भी की गई है। यह व्यवस्था सोलर बैटरियों की मदद से चल रही है। काठमांडू के रहने वाले 27 वर्षीय रोशन और 24 वर्षीय शुगम इस पहल में शामिल युवाओं में हैं। स्वयंसेवकों के मुताबिक, बाढ़ के बाद अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश में बिदुर पहुंचे कई लोगों की वे अब तक मदद कर चुके हैं। उनका उद्देश्य ऐसे लोगों को कम से कम अपने परिवार और परिचितों से संपर्क करने का माध्यम उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अपने प्रियजनों के बारे में कोई जानकारी मिल सके।