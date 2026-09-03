अमेरिका: मिनियापोलिस में अपार्टमेंट के अंदर गोलीबारी से हड़कंप, संदिग्ध समेत दो की मौत; तीन पुलिस कर्मी घायल

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पुलिस ने इससे पहले कहा था कि गोलीबारी में घायल हुए कई लोगों में दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस ने लोगों से डाउनटाउन मिनियापोलिस में 15 ईस्ट ग्रांट स्ट्रीट के आसपास के इलाके से दूर रहने की अपील की।रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय समयानुसार शाम करीब 5:45 बजे गोलीबारी की सूचना मिली। इसके बाद दर्जनों पुलिस वाहन और अधिकारी इलाके में पहुंच गए। इस दौरान लोग आसपास के क्षेत्र से गुजरते रहे। घटनास्थल के आसपास एक अपार्टमेंट परिसर, मिनियापोलिस कन्वेंशन सेंटर, होटल और एक अस्पताल मौजूद हैं। पास स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस के मिनियापोलिस परिसर को एहतियातन बंद कर दिया गया। विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने सीएनएन को बताया कि परिसर को 'अत्यधिक सावधानी बरतते हुए' लॉकडाउन में रखा गया।मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने कहा कि उनकी सार्वजनिक सुरक्षा टीम घटना से निपटने के लिए काम कर रही है और राज्य के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वाल्ज ने बाद में फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, ''आज दोपहर डाउनटाउन मिनियापोलिस में हमारे पड़ोसियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए आभारी हूं।''गोलीबारी के बाद संघीय एजेंसियां भी कार्रवाई में जुट गईं। ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स (एटीएफ) ने कहा कि उसके विशेष एजेंट डाउनटाउन मिनियापोलिस में ईस्ट ग्रांट स्ट्रीट और साउथ मार्क्वेट के पास सक्रिय हमलावर की सूचना वाली घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।एजेंसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''एटीएफ के विशेष एजेंट डाउनटाउन मिनियापोलिस में ईस्ट ग्रांट स्ट्रीट और साउथ मार्क्वेट के पास सक्रिय हमलावर की सूचना वाली घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।'' फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने भी गोलीबारी की जानकारी होने की पुष्टि की और कहा कि उसके अधिकारी घटनास्थल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।एफबीआई निदेशक काश पटेल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''एफबीआई को मिनियापोलिस में कानून प्रवर्तन अधिकारियों से जुड़ी गोलीबारी की जानकारी है और हमारे अधिकारी घटनास्थल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए जरूरी सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।''