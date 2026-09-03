फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   us-minneapolis-shooting-one-killed-many-injured-two-police-officers-fbi

अमेरिका: मिनियापोलिस में अपार्टमेंट के अंदर गोलीबारी से हड़कंप, संदिग्ध समेत दो की मौत; तीन पुलिस कर्मी घायल

Thu, 03 Sep 2026 05:36 AM IST
देवेश त्रिपाठी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन/न्यूयॉर्क
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन/न्यूयॉर्क Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Thu, 03 Sep 2026 05:36 AM IST
सार

अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में हुई गोलीबारी की घटना के बाद डाउनटाउन मिनियापोलिस में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। घटना में छह लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें एक की जान नहीं बचाई जा सकी। घायलों में दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। घटनास्थल के आसपास मौजूद विश्वविद्यालय परिसर को एहतियातन लॉकडाउन किया गया।

विज्ञापन
us-minneapolis-shooting-one-killed-many-injured-two-police-officers-fbi
मिनियापोलिस में गोलीबारी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स/ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर के मध्य इलाके में बुधवार को हुई गोलीबारी में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। घायलों में दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। सीएनएन के अनुसार, हेनेपिन काउंटी मेडिकल सेंटर ने पुष्टि की कि गोलीबारी के बाद छह मरीजों को अस्पताल लाया गया था। इनमें से एक की मौत हो गई।
विज्ञापन


पुलिस ने इससे पहले कहा था कि गोलीबारी में घायल हुए कई लोगों में दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस ने लोगों से डाउनटाउन मिनियापोलिस में 15 ईस्ट ग्रांट स्ट्रीट के आसपास के इलाके से दूर रहने की अपील की।
विज्ञापन


इलाके में लगाया गया लॉकडाउन
रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय समयानुसार शाम करीब 5:45 बजे गोलीबारी की सूचना मिली। इसके बाद दर्जनों पुलिस वाहन और अधिकारी इलाके में पहुंच गए। इस दौरान लोग आसपास के क्षेत्र से गुजरते रहे। घटनास्थल के आसपास एक अपार्टमेंट परिसर, मिनियापोलिस कन्वेंशन सेंटर, होटल और एक अस्पताल मौजूद हैं। पास स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस के मिनियापोलिस परिसर को एहतियातन बंद कर दिया गया। विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने सीएनएन को बताया कि परिसर को 'अत्यधिक सावधानी बरतते हुए' लॉकडाउन में रखा गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने कहा कि उनकी सार्वजनिक सुरक्षा टीम घटना से निपटने के लिए काम कर रही है और राज्य के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वाल्ज ने बाद में फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, ''आज दोपहर डाउनटाउन मिनियापोलिस में हमारे पड़ोसियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए आभारी हूं।''

एफबीआई और पुलिस ने संभाला मोर्चा
गोलीबारी के बाद संघीय एजेंसियां भी कार्रवाई में जुट गईं। ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स (एटीएफ) ने कहा कि उसके विशेष एजेंट डाउनटाउन मिनियापोलिस में ईस्ट ग्रांट स्ट्रीट और साउथ मार्क्वेट के पास सक्रिय हमलावर की सूचना वाली घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

एजेंसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''एटीएफ के विशेष एजेंट डाउनटाउन मिनियापोलिस में ईस्ट ग्रांट स्ट्रीट और साउथ मार्क्वेट के पास सक्रिय हमलावर की सूचना वाली घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।'' फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने भी गोलीबारी की जानकारी होने की पुष्टि की और कहा कि उसके अधिकारी घटनास्थल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।


एफबीआई चीफ काश पटेल क्या बोले? 
एफबीआई निदेशक काश पटेल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''एफबीआई को मिनियापोलिस में कानून प्रवर्तन अधिकारियों से जुड़ी गोलीबारी की जानकारी है और हमारे अधिकारी घटनास्थल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए जरूरी सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।''
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed