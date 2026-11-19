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🚨🌍 Watch these 2 new Trump Clips Trump:- “who is he? he’s my friend” Trump also reaches for the Hands of Chinese President Xi Jinping on an escalator This is going to upset all the right people https://t.co/Pv3hzVkzkl — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) November 19, 2026

EMBARRASSING on the world stage: Donald Trump falls asleep during the APEC summit in China https://t.co/yTmBWYIHxh — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 19, 2026

🚨 HISTORY IN THE MAKING! THE WORLD JUST WITNESSED AN UNEXPECTED MOMENT! 🔥 President Trump shook hands with President Xi, and moments later, Vladimir Putin stepped forward to shake hands too. Three of the world's most powerful leaders coming together at the APEC Gala Dinner — a moment that could carry a powerful message of global peace. Could this be the beginning of a new chapter in world diplomacy? PEACE THROUGH STRENGTH! 🌍 https://t.co/ORxdYRtJsf — Hanuman (@Hanu_44) November 19, 2026

एएनआई की ओर से साझा किए गए वीडियो में ट्रंप एक कार्यक्रम के दौरान शी जिनपिंग की पीठ थपथपाते दिखाई दे रहे हैं। उस समय दोनों नेताओं के सामने दर्शक मौजूद थे।रॉयटर्स की ओर से जारी वीडियो में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद एयरफोर्स वन की सीढ़ियों के पास ट्रंप का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया था। इस दौरान पहले दोनों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया और फिर गर्मजोशी से गले मिले। दोनों नेताओं की यह मुलाकात कैमरे में कैद हो गई।एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें किसी ने ट्रंप से पूछा, वह कौन है? इस पर पुतिन की ओर इशारा करते हुए ट्रंप ने कहा कि मेरा दोस्त है। दूसरी ओर, एक एस्केलेटर पर ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हाथ पकड़ने की कोशिश भी करते हैं।वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक अन्य वीडियो में बातचीत के दौरान जिनपिंग ट्रंप को अपनी ओर खींचते नजर आए। इस दृश्य ने भी लोगों का ध्यान खींचा। इसके अलावा एक वीडियो में ट्रंप का एक और पल सामने आया। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और सहयोग पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान ट्रंप सिर झुकाए और आंखें बंद किए बैठे दिखाई दिए। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।एक अन्य वीडियो में ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में ट्रंप पहले जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं। इसके बाद वह जिनपिंग, पुतिन और दूसरे वैश्विक नेताओं के साथ समूह तस्वीर खिंचवाते नजर आते हैं। यह तस्वीर तीनों नेताओं की बैठक से पहले ली गई थी। इस तरह चीन दौरे के दौरान ट्रंप के कई अलग-अलग वीडियो सामने आए, जिनमें उनके स्वागत, नेताओं के साथ बातचीत और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दृश्य शामिल हैं।