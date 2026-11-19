08:23 AM, 19-Nov-2026 ट्रंप बोले- अमेरिका सैकड़ों वर्षों से प्रशांत क्षेत्र की ताकत रहा है, एशिया-प्रशांत में शांति और स्थिरता के लिए करेंगे काम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सैकड़ों वर्षों से प्रशांत क्षेत्र की एक प्रमुख ताकत रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकास, स्थिरता, संप्रभुता, समृद्धि और शांति को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करता रहेगा। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बैठक को लेकर भी उत्सुकता जताई। उन्होंने कहा कि वह दोनों नेताओं के साथ मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं।



ट्रंप के भाषण की प्रमुख बातें:

- अमेरिका सैकड़ों वर्षों से प्रशांत क्षेत्र की एक प्रमुख ताकत रहा है।

- अमेरिका एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए काम करता रहेगा।

- क्षेत्र में संप्रभुता, समृद्धि और शांति बनाए रखने के प्रयास जारी रहेंगे।

- ट्रंप ने शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुकता जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सैकड़ों वर्षों से प्रशांत क्षेत्र की एक प्रमुख ताकत रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकास, स्थिरता, संप्रभुता, समृद्धि और शांति को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करता रहेगा। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बैठक को लेकर भी उत्सुकता जताई। उन्होंने कहा कि वह दोनों नेताओं के साथ मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं।ट्रंप के भाषण की प्रमुख बातें:- अमेरिका सैकड़ों वर्षों से प्रशांत क्षेत्र की एक प्रमुख ताकत रहा है।- अमेरिका एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए काम करता रहेगा।- क्षेत्र में संप्रभुता, समृद्धि और शांति बनाए रखने के प्रयास जारी रहेंगे।- ट्रंप ने शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुकता जताई।

08:22 AM, 19-Nov-2026 ट्रंप बोले- शी जिनपिंग और पुतिन के साथ शिखर बैठक आयोजन से पहले ही एक जीत एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बृहस्पतिवार को होने वाली उनकी बैठक आयोजन से पहले ही एक 'जीत' है। इस दौरान चीन ने ट्रंप का गर्मजोशी से स्वागत किया।



फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने चीन में अपने स्वागत के लिए किए गए भव्य इंतजामों की तारीफ की। शी जिनपिंग ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर ट्रंप का स्वागत किया। राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली बार है, जब उन्होंने किसी विदेशी नेता की अगवानी के लिए हवाई अड्डे का दौरा किया है।



ट्रंप ने तीनों नेताओं की इस अहम मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, "यह एक महान राष्ट्रपति हैं, चीन के महान राष्ट्रपतियों में से एक हैं। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद कभी किसी से मिलने के लिए हवाई अड्डे का दौरा नहीं किया।"



उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा स्वागत के लिए की गई भव्य तैयारियां, खूबसूरती, शानदार आयोजन, हजारों लोगों की मौजूदगी, छोटे बच्चे, सैनिक और पूरा समारोह। यह बहुत सम्मान की बात थी और मैं इसकी सराहना करता हूं। यह हमारे लिए बड़ी जीत है। चीन के लिए भी यह बड़ी जीत है।" एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बृहस्पतिवार को होने वाली उनकी बैठक आयोजन से पहले ही एक 'जीत' है। इस दौरान चीन ने ट्रंप का गर्मजोशी से स्वागत किया।फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने चीन में अपने स्वागत के लिए किए गए भव्य इंतजामों की तारीफ की। शी जिनपिंग ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर ट्रंप का स्वागत किया। राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली बार है, जब उन्होंने किसी विदेशी नेता की अगवानी के लिए हवाई अड्डे का दौरा किया है।ट्रंप ने तीनों नेताओं की इस अहम मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, "यह एक महान राष्ट्रपति हैं, चीन के महान राष्ट्रपतियों में से एक हैं। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद कभी किसी से मिलने के लिए हवाई अड्डे का दौरा नहीं किया।"उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा स्वागत के लिए की गई भव्य तैयारियां, खूबसूरती, शानदार आयोजन, हजारों लोगों की मौजूदगी, छोटे बच्चे, सैनिक और पूरा समारोह। यह बहुत सम्मान की बात थी और मैं इसकी सराहना करता हूं। यह हमारे लिए बड़ी जीत है। चीन के लिए भी यह बड़ी जीत है।"

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08:20 AM, 19-Nov-2026 शी जिनपिंग ने सम्मेलन की शुरुआत में दिया उद्घाटन भाषण शी जिनपिंग ने सम्मेलन की शुरुआत में उद्घाटन भाषण दिया। इस दौरान एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, व्यापार और साझा विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और प्रमुख देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक तनाव के बीच इस बैठक को अहम माना जा रहा है। शी जिनपिंग ने सम्मेलन की शुरुआत में उद्घाटन भाषण दिया। इस दौरान एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, व्यापार और साझा विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और प्रमुख देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक तनाव के बीच इस बैठक को अहम माना जा रहा है।