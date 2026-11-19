विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एपीईसी सदस्य देशों को संबोधित करते हुए, पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि रूस एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हाई-टेक और विज्ञान-प्रधान क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए तैयार है। बशर्ते ऐसी साझेदारियां राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करती हों।एक आधिकारिक अनुवादक के माध्यम से पुतिन ने कहा, 'रूस विज्ञान-प्रधान क्षेत्रों में सभी सदस्य देशों के साथ करीबी सहयोग करने का इच्छुक है। उदाहरण के लिए, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, जहां हमारी स्थिति अग्रणी है। हम एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कई साझेदारों के साथ सक्रिय रूप से काम भी कर रहे हैं। हम डिजिटल समाधानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर कि इससे हमारी संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी बनी रहे।'पुतिन ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक विकास का मुख्य चालक बताते हुए कहा, 'हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र प्रगति का एक प्रमुख वाहक बन गया है, जो अपनी आर्थिक और लॉजिस्टिक क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। 2026 में एपीईसी सदस्य देशों की कुल आर्थिक वृद्धि दर 4.7% रहने का अनुमान है, जो वैश्विक औसत से काफी अधिक है। एपीईसी अर्थव्यवस्थाओं के साथ साझेदारी रूस की एक रणनीतिक प्राथमिकता है। हम इस क्षेत्र का एक अभिन्न अंग हैं और यहाँ की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 2026 के पहले 8 महीनों में, एपीईसी देशों के साथ हमारे व्यापार कारोबार में एक-तिहाई की वृद्धि हुई है।'पुतिन ने व्यापक क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने बताया, 'उच्च मूल्य वाले उत्पादों पर जोर देने के कारण, व्यापार कारोबार में लगभग 60% की वृद्धि हुई है। मैं 'यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन' (जिसमें रूस और उसके करीबी पड़ोसी देश शामिल हैं) के साथ बढ़ते तरजीही समझौतों का विशेष जिक्र करना चाहूंगा। रूस अपनी प्रमुख पहल 'बिग यूरेशियन पार्टनरशिप' को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे महाद्वीप में एक निर्बाध आर्थिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है। हम इस साझेदारी को एक ऐसे मुख्य आधार के रूप में देखते हैं, जो 'यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन' और 'शंघाई सहयोग संगठन' जैसी प्रणालियों को एक साथ जोड़ता है।'रूस के घरेलू आर्थिक प्रदर्शन पर बात करते हुए, रूसी नेता ने कहा, 'रूस दुनिया के लिए खुला रहना चाहता है और साथ ही अपनी आर्थिक क्षमता को भी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए, हम अपने देश में बुनियादी सुधार कर रहे हैं, अपने औद्योगिक आधार और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं, और महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने रूस की घरेलू अर्थव्यवस्था के ढांचे में आमूल-चूल बदलाव किए हैं। हम डिजिटल तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परमाणु ऊर्जा को प्राथमिकता दे रहे हैं। नतीजतन, पिछले 3 वर्षों में रूस की जीडीपी में वास्तविक रूप से 10% से अधिक की वृद्धि हुई है, और 'परचेजिंग पावर पैरिटी' (क्रय शक्ति समानता) के मामले में हमारा देश अग्रणी देशों में शामिल है।'इससे पहले, शेन्जेन में एपीईसी शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए, चीनी नेता शी जिनपिंग ने एक खुली और एकीकृत दुनिया बनाने का आह्वान किया। शी ने कहा, 'खुला सहयोग ही एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विकास और पुनरुत्थान का पक्का रास्ता है।'अमेरिका का नाम लिए बिना शी ने कहा, 'हमें खुले क्षेत्रीयवाद का समर्थन करना चाहिए, आर्थिक एकीकरण को लगातार आगे बढ़ाना चाहिए, और सहयोग का ऐसा ढांचा विकसित करना चाहिए जो खुला और एकीकृत हो, न कि सीमित या बिखरा हुआ।'