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पुलिस के अनुसार, 14 नवंबर की रात 12 बजकर 1 मिनट पर हिक्सविले में 459 साउथ ब्रॉडवे के पास एक वाहन के अंदर गोली चलने की सूचना 911 पर मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो वाहन के अंदर मोहम्मद इब्राहिम अहमद गोली लगने से घायल अवस्था में मिले। उनकी पीठ में गोली लगी थी। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।पुलिस विभाग ने 17 नवंबर को जारी अपडेट में बताया कि जांच में पाया गया कि मोहम्मद इब्राहिम अहमद के बड़े भाई मोहम्मद बशीर अहमद (27) ने वाहन के अंदर गलती से अपनी पिस्तौल चला दी थी। हालांकि, पुलिस ने अब तक सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि बंदूक कैसे चली या वह हथियार वाहन के अंदर कैसे आया।फिलहाल, बशीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर गैर इरादतन हत्या और आपराधिक रूप से हथियार रखने का आरोप लगाया गया है। अदालत में पेशी के दौरान उसने खुद को निर्दोष बताया। इसके बाद उसे हिरासत में भेज दिया गया।परिवार के रिश्तेदारों ने इस मुश्किल समय में मदद और यात्रा का खर्च जुटाने के लिए एक फंड जुटाना शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक, छोटा भाई मोहम्मद इब्राहिम अहमद लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। फंडरेजर ने बताया कि उसके माता-पिता मोहम्मद जहांगीर साहेब और अर्जुमन नजीर बेटे के पास अमेरिका जाने की उम्मीद कर रहे थे।यह घटना को लेकर एमबीटी के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में पोस्ट किया और गहरा दुख जताया। उन्होंने लिखा, 'ऐसी दुखद परिस्थिति में एक युवा की जान जाना बेहद पीड़ादायक है। ये एक घातक हथियार होते हैं और उन्हें रखने तथा इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कथित तौर पर गलती से चली गोली के भी ऐसे नतीजे हो सकते हैं, जिनकी भरपाई नहीं की जा सकती और जो एक पूरे परिवार को तबाह कर सकते हैं।'