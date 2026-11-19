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अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन दोनों चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न करे। इसके साथ ही दोनों देशों का हित इस बात में भी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से ऊर्जा की आपूर्ति जारी रहे। ट्रंप ने बैठक में इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि अमेरिका और चीन इस मामले में एक जैसी मजबूत राय रखते हैं।अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध में जान गंवाने वालों की संख्या को लेकर भी दावा किया। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में हर महीने करीब 25 हजार लोग मारे जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर सैनिक हैं। ट्रंप ने कहा कि कूटनीतिक प्रयासों से इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष की गंभीरता बताने के लिए सामने रखा।अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग के साथ उनकी त्रिपक्षीय बैठक होगी। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ उनकी संक्षिप्त बातचीत पहले ही हो चुकी है। इस बातचीत का मकसद आगे होने वाली बैठक के लिए माहौल तैयार करना था। इससे पहले भी ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात के बाद कहा था कि इस बातचीत से कई अच्छे नतीजे निकल सकते हैं।प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक में कई अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इनमें ईरान से जुड़ा संघर्ष, परमाणु निरस्त्रीकरण, वैश्विक व्यापार और रूस-यूक्रेन युद्ध शामिल हैं। अपेक शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं के बीच हो रही इन मुलाकातों को कूटनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। दुनिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच तीनों देश आपसी सहयोग के रास्ते तलाश सकते हैं।