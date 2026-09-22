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व्हाइट हाउस हेलीपैड: ट्रंप ने मीडिया पर पाबंदी के विवाद के बीच किया उद्घाटन, क्यों नहीं दिए सवालों के जवाब?

Tue, 22 Sep 2026 03:05 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 22 Sep 2026 03:05 AM IST
सार

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नए हेलीपैड का उद्घाटन किया। हालांकि, सीएनएन पर प्रतिबंध के कारण इसका कवरेज नहीं हुआ। मीडिया से जुड़े सांविधानिक सवालों और विवाद के बीच हुए उद्घाटन के दौरान ट्रंप ने सवालों के जवाब नहीं दिए। वे चीनी समकक्ष शी जिनपिंग को प्रभावित करने और निर्माण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते दिखे। जानिए पूरा मामला

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ट्रंप ने हेलीपैड का उद्घाटन किया - फोटो : एएनआई वीडियो ग्रैब

विस्तार
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार, 21 सितंबर को व्हाइट हाउस में अपने नए हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट से जुड़े विवाद को नजरअंदाज करने का प्रयास किया। हालांकि, प्रमुख टेलीविजन नेटवर्क ने इस कार्यक्रम की कवरेज नहीं की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीएनएन को इस आयोजन को कवर करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

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सवालों का जवाब दिए बिना निकल गए ट्रंप
ट्रंप ने एक लाल, सफेद और नीले रंग का रिबन काटने के लिए बड़ी सोने की कैंची का इस्तेमाल किया। उन्होंने हरे रंग के निर्माण के कपड़े और हेलमेट पहने अधिकारियों से हाथ मिलाया। यह सब सामान्य कारोबार दिखाने का प्रयास था। उनके इंतजार में खड़े हेलीकॉप्टर के शोर के कारण ट्रंप ने न्यूयॉर्क के लिए मरीन वन में चढ़ने से पहले सवालों के जवाब नहीं दिए। एमएस नाउ, पॉलिटिको और सीएनएन ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।
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क्या मीडिया ने ट्रंप के हेलीपैड समारोह का बहिष्कार किया?
ट्रंप ने शुक्रवार को उन्हें व्हाइट हाउस कवर करने से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। यह ट्रंप के समाचार कवरेज को प्रतिबंधित करने के लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों में तेजी की तरह देखा गया। सीएनएन आमतौर पर व्हाइट हाउस में दैनिक कार्यक्रमों की पूल्ड कवरेज प्रदान करने वाले पांच नेटवर्क के रोटेशन में भाग लेता है। सोमवार को जब उसे अपनी सामान्य जगह लेने से रोका गया, तो एबीसी, सीबीएस, सीएनएन और फॉक्स न्यूज ने सामूहिक रूप से ट्रंप के हेलीपैड समारोह को छोड़ने का असाधारण कदम उठाया।
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मीडिया पर प्रतिबंध के फैसले और कई सांविधानिक सवाल
ट्रंप ने मीडिया आउटलेट्स के लिए व्हाइट हाउस तक पहुंच को सीमित करने का प्रयास किया है। इस कदम ने उनकी पसंदीदा निर्माण परियोजनाओं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा को फीका कर दिया है। शी जिनपिंग बुधवार को राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति ने मीडिया पहुंच पर सांविधानिक सवाल खड़े किए हैं। ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद का बड़ा हिस्सा निर्माण परियोजनाओं पर केंद्रित किया है। यह सब तब हो रहा है जब ईरान में युद्ध जारी है और उनकी अनुमोदन रेटिंग गिर रही है। चुनाव दिवस से लगभग छह सप्ताह पहले मतदाता मुद्रास्फीति और संभावित कमजोर होती अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं।

हेलीपैड का मकसद क्या, चर्चा में क्यों?
ट्रंप लंबे समय से नए हेलीपैड के बारे में डींगें मार रहे थे। इसमें विस्तृत ग्रेनाइट है, जिसके बारे में राष्ट्रपति दावा करते हैं कि इसका "दस लाख साल का जीवन" होगा। इसमें "संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की मुहर" लिखा एक बड़ा प्रतीक भी है। ट्रंप का मानना था कि यह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को प्रभावित करेगा। वह शी को प्रभावित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। साथ ही, वह आगामी मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस पर रिपब्लिकन का नियंत्रण बनाए रखने में मदद करने के लिए डेमोक्रेट को कम्युनिस्ट बता रहे थे। हेलीपैड का उपयोग व्हाइट हाउस से संयुक्त बेस एंड्रयूज और फिर न्यूयॉर्क तक उड़ान भरने के लिए भी किया जाएगा। वहां वह मंगलवार से शुरू होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेंगे।


निर्माण और लागत पर कितने सवाल?
हेलीपैड का काम जून में शुरू हुआ था। ट्रंप ने शी के आने से पहले परियोजना को पूरा करने की जल्दी की। उनका तर्क है कि आने वाले गणमान्य व्यक्ति इस परियोजना से चकित होंगे। राष्ट्रपति का कहना है कि यह सुधार आवश्यक था क्योंकि आधुनिक मरीन वन हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस के लॉन को नुकसान पहुंचाए बिना वहां उतरने के लिए बहुत शक्तिशाली हैं। ट्रंप ने जुलाई में कहा था कि हेलीपैड परियोजना निजी तौर पर वित्त पोषित होगी और इसकी लागत 60 लाख अमेरिकी डॉलर तक अनुमानित थी। उन्होंने अतिरिक्त बदलाव करने की भी बात की है, जिससे सटीक खर्च की गणना मुश्किल हो गई है। ट्रंप के ग्रेनाइट की लंबी उम्र के दावे भी संदिग्ध साबित हो सकते हैं, जैसा कि लिंकन मेमोरियल के नवीनीकरण में देखा गया था।

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