अमेरिका में एयर ट्रैफिक सिस्टम फेल: न्यूयॉर्क के तीन बड़े एयरपोर्ट पर उड़ानें ठप; क्या है वजह?

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अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन यानी एफएए के मुताबिक, फिलाडेल्फिया स्थित एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सुविधा में सोमवार सुबह मुख्य सर्किट फेल हो गया। इस सुविधा से फिलाडेल्फिया के अलावा न्यूयॉर्क के प्रमुख एयरपोर्ट के लिए हवाई यातायात नियंत्रित होता है। मुख्य सर्किट के फेल होने के बाद इन इलाकों में आने वाली और जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ा।मामला तब और गंभीर हो गया, जब एफएए को पता चला कि बैकअप फाइबर ऑप्टिक लाइन भी कट चुकी है। यह लाइन न्यू ब्रंसविक और नेवार्क, न्यू जर्सी के बीच कहीं निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी। यानी मुख्य कनेक्शन के फेल होने के बाद जिस बैकअप व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता था, वह भी उपलब्ध नहीं थी।एफएए प्रशासक ब्रायन बेडफोर्ड ने बताया कि एजेंसी मुख्य लाइन पर नया सर्किट लगाने के साथ बैकअप फाइबर ऑप्टिक लाइन को भी ठीक करने में जुटी है। एफएए की कोशिश है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरी कनेक्टिविटी जल्द से जल्द बहाल हो जाए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पूरी व्यवस्था सामान्य होने में कितना समय लगेगा।ब्रायन बेडफोर्ड के मुताबिक, बैकअप फाइबर लाइन को ठीक करने में करीब 13 घंटे लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह बड़ा नुकसान है और एफएए इसे ठीक करने के लिए काम कर रहा है। सोमवार को फेल हुआ मुख्य सर्किट पहले से ही अमेरिका की एयर ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था के बड़े बदलाव के तहत बदला जाना था।सोमवार दोपहर तक ला गार्डिया और फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें दोबारा शुरू हो गई थीं। इसके बावजूद दिन के बाकी हिस्से में उड़ानों में काफी देरी होने की आशंका थी। कुछ एयरलाइनों ने यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के अपनी उड़ान बदलने की सुविधा भी दी।जिस एफएए सुविधा में सोमवार को तकनीकी खराबी आई, वहीं से अप्रैल 2025 में भी नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों में काफी व्यवधान हुआ था। सोमवार की घटना के बाद इस सुविधा से जुड़ी कनेक्टिविटी को जल्द बहाल करने पर जोर दिया जा रहा है।इसी दिन एफएए ने एक नए कंप्यूटर सिस्टम की टेस्टिंग भी शुरू की। यह सिस्टम AI की मदद से शेड्यूल में संभावित टकराव और मौसम संबंधी समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को जरूरत पड़ने पर विमानों का रास्ता बदलने में मदद करना है। हालांकि यह सिस्टम अभी सिर्फ वॉशिंगटन डीसी क्षेत्र में टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसका न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में हुई तकनीकी खराबी से संबंध नहीं है।