अमेरिका में एयर ट्रैफिक सिस्टम फेल: न्यूयॉर्क के तीन बड़े एयरपोर्ट पर उड़ानें ठप; क्या है वजह?
पीटीआई, न्यूयॉर्क। Published by: राकेश कुमार Updated Tue, 22 Sep 2026 02:26 AM IST
सार
अमेरिका के पूर्वोत्तर हिस्से में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तकनीकी खराबी से सोमवार को सैकड़ों उड़ानें रद्द हुईं और न्यूयॉर्क के JFK, ला गार्डिया और नेवार्क एयरपोर्ट पर कई घंटों तक उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा। फिलाडेल्फिया की एफएए सुविधा का मुख्य सर्किट फेल होने के बाद बैकअप फाइबर ऑप्टिक लाइन भी कटी मिली। एफएए दोनों कनेक्शन बहाल करने में जुटा है और बैकअप लाइन की मरम्मत में करीब 13 घंटे लगने की बात कही गई है। इसी दिन शुरू हुई AI सिस्टम की टेस्टिंग इस तकनीकी खराबी से जुड़ी नहीं है।
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विस्तार
अमेरिका के पूर्वोत्तर हिस्से में सोमवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गईं। सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और न्यूयॉर्क शहर के तीनों प्रमुख एयरपोर्ट जॉन एफ. कैनेडी (जेएफके), ला गार्डिया और नेवार्क पर कई घंटों तक उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा। फिलाडेल्फिया की उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा। यह परेशानी ऐसे समय आई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी नेता न्यूयॉर्क पहुंच रहे थे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वॉशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क जाने वाली उड़ान तय समय पर रवाना हुई।
फिलाडेल्फिया के एयर ट्रैफिक सेंटर में फेल हुआ सर्किट
अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन यानी एफएए के मुताबिक, फिलाडेल्फिया स्थित एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सुविधा में सोमवार सुबह मुख्य सर्किट फेल हो गया। इस सुविधा से फिलाडेल्फिया के अलावा न्यूयॉर्क के प्रमुख एयरपोर्ट के लिए हवाई यातायात नियंत्रित होता है। मुख्य सर्किट के फेल होने के बाद इन इलाकों में आने वाली और जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ा।
बैकअप फाइबर लाइन भी नहीं कर पाई काम
मामला तब और गंभीर हो गया, जब एफएए को पता चला कि बैकअप फाइबर ऑप्टिक लाइन भी कट चुकी है। यह लाइन न्यू ब्रंसविक और नेवार्क, न्यू जर्सी के बीच कहीं निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी। यानी मुख्य कनेक्शन के फेल होने के बाद जिस बैकअप व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता था, वह भी उपलब्ध नहीं थी।
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एफएए दोनों कनेक्शन ठीक करने में जुटा
एफएए प्रशासक ब्रायन बेडफोर्ड ने बताया कि एजेंसी मुख्य लाइन पर नया सर्किट लगाने के साथ बैकअप फाइबर ऑप्टिक लाइन को भी ठीक करने में जुटी है। एफएए की कोशिश है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरी कनेक्टिविटी जल्द से जल्द बहाल हो जाए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पूरी व्यवस्था सामान्य होने में कितना समय लगेगा।
फाइबर लाइन की मरम्मत में लग सकते हैं 13 घंटे
ब्रायन बेडफोर्ड के मुताबिक, बैकअप फाइबर लाइन को ठीक करने में करीब 13 घंटे लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह बड़ा नुकसान है और एफएए इसे ठीक करने के लिए काम कर रहा है। सोमवार को फेल हुआ मुख्य सर्किट पहले से ही अमेरिका की एयर ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था के बड़े बदलाव के तहत बदला जाना था।
यह भी पढ़ें: जयशंकर की वी4 देशों के साथ पहली बैठक: रक्षा-कारोबार पर बनी बात; यूएनएससी की स्थायी सीट पर भारत को समर्थन
कुछ उड़ानें दोबारा शुरू, लेकिन देरी जारी रहने की आशंका
सोमवार दोपहर तक ला गार्डिया और फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें दोबारा शुरू हो गई थीं। इसके बावजूद दिन के बाकी हिस्से में उड़ानों में काफी देरी होने की आशंका थी। कुछ एयरलाइनों ने यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के अपनी उड़ान बदलने की सुविधा भी दी।
इसी केंद्र से 2025 में भी हुई थी परेशानी
जिस एफएए सुविधा में सोमवार को तकनीकी खराबी आई, वहीं से अप्रैल 2025 में भी नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों में काफी व्यवधान हुआ था। सोमवार की घटना के बाद इस सुविधा से जुड़ी कनेक्टिविटी को जल्द बहाल करने पर जोर दिया जा रहा है।
एआई सिस्टम की टेस्टिंग का इस समस्या से संबंध नहीं
इसी दिन एफएए ने एक नए कंप्यूटर सिस्टम की टेस्टिंग भी शुरू की। यह सिस्टम AI की मदद से शेड्यूल में संभावित टकराव और मौसम संबंधी समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को जरूरत पड़ने पर विमानों का रास्ता बदलने में मदद करना है। हालांकि यह सिस्टम अभी सिर्फ वॉशिंगटन डीसी क्षेत्र में टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसका न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में हुई तकनीकी खराबी से संबंध नहीं है।
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फिलाडेल्फिया के एयर ट्रैफिक सेंटर में फेल हुआ सर्किट
अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन यानी एफएए के मुताबिक, फिलाडेल्फिया स्थित एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सुविधा में सोमवार सुबह मुख्य सर्किट फेल हो गया। इस सुविधा से फिलाडेल्फिया के अलावा न्यूयॉर्क के प्रमुख एयरपोर्ट के लिए हवाई यातायात नियंत्रित होता है। मुख्य सर्किट के फेल होने के बाद इन इलाकों में आने वाली और जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ा।
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बैकअप फाइबर लाइन भी नहीं कर पाई काम
मामला तब और गंभीर हो गया, जब एफएए को पता चला कि बैकअप फाइबर ऑप्टिक लाइन भी कट चुकी है। यह लाइन न्यू ब्रंसविक और नेवार्क, न्यू जर्सी के बीच कहीं निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी। यानी मुख्य कनेक्शन के फेल होने के बाद जिस बैकअप व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता था, वह भी उपलब्ध नहीं थी।
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एफएए दोनों कनेक्शन ठीक करने में जुटा
एफएए प्रशासक ब्रायन बेडफोर्ड ने बताया कि एजेंसी मुख्य लाइन पर नया सर्किट लगाने के साथ बैकअप फाइबर ऑप्टिक लाइन को भी ठीक करने में जुटी है। एफएए की कोशिश है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरी कनेक्टिविटी जल्द से जल्द बहाल हो जाए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पूरी व्यवस्था सामान्य होने में कितना समय लगेगा।
फाइबर लाइन की मरम्मत में लग सकते हैं 13 घंटे
ब्रायन बेडफोर्ड के मुताबिक, बैकअप फाइबर लाइन को ठीक करने में करीब 13 घंटे लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह बड़ा नुकसान है और एफएए इसे ठीक करने के लिए काम कर रहा है। सोमवार को फेल हुआ मुख्य सर्किट पहले से ही अमेरिका की एयर ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था के बड़े बदलाव के तहत बदला जाना था।
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कुछ उड़ानें दोबारा शुरू, लेकिन देरी जारी रहने की आशंका
सोमवार दोपहर तक ला गार्डिया और फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें दोबारा शुरू हो गई थीं। इसके बावजूद दिन के बाकी हिस्से में उड़ानों में काफी देरी होने की आशंका थी। कुछ एयरलाइनों ने यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के अपनी उड़ान बदलने की सुविधा भी दी।
इसी केंद्र से 2025 में भी हुई थी परेशानी
जिस एफएए सुविधा में सोमवार को तकनीकी खराबी आई, वहीं से अप्रैल 2025 में भी नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों में काफी व्यवधान हुआ था। सोमवार की घटना के बाद इस सुविधा से जुड़ी कनेक्टिविटी को जल्द बहाल करने पर जोर दिया जा रहा है।
एआई सिस्टम की टेस्टिंग का इस समस्या से संबंध नहीं
इसी दिन एफएए ने एक नए कंप्यूटर सिस्टम की टेस्टिंग भी शुरू की। यह सिस्टम AI की मदद से शेड्यूल में संभावित टकराव और मौसम संबंधी समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को जरूरत पड़ने पर विमानों का रास्ता बदलने में मदद करना है। हालांकि यह सिस्टम अभी सिर्फ वॉशिंगटन डीसी क्षेत्र में टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसका न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में हुई तकनीकी खराबी से संबंध नहीं है।