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स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित कारोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने 288 लॉन्ग कोविड मरीजों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इसके निष्कर्ष प्रतिष्ठित जर्नल रेस्पिरेटरी रिसर्च में प्रकाशित हुए हैं। अध्ययन में 143 मरीजों यानी करीब 50 फीसदी में सांस लेने के असामान्य तरीके से जुड़े लक्षण पाए गए।इस स्थिति को चिकित्सा विज्ञान में डिसफंक्शनल ब्रीदिंग कहा जाता है। इसमें कभी व्यक्ति की सांस तेज चलने लगती है तो कभी व्यक्ति उथली सांस लेता है। पर्याप्त हवा मिलने के बावजूद उसे सांस पूरी न आने का एहसास हो सकता है। ऐसे में थोड़ा चलने, सीढ़ियां चढ़ने या रोजमर्रा के काम करने पर भी सांस फूलने लगती है।शोधकर्ताओं ने इस समस्या के संकेतों का आकलन नीजमेजेन प्रश्नावली के जरिये किया। इसमें 64 में से 23 या अधिक अंक मिलने को असामान्य स्तर माना गया। हालांकि, यह लक्षणों की पहचान करने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट है, बीमारी की अंतिम चिकित्सकीय पुष्टि नहीं।अध्ययन में पोस्टुरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम (पॉट्स) के संकेत भी सामने आए। इस स्थिति में बैठने या लेटने के बाद खड़े होते ही दिल की धड़कन असामान्य रूप से तेज हो जाती है। सांस संबंधी गड़बड़ी के अधिक संकेत वाले समूह में 38 फीसदी मरीजों ने पॉट्स की शिकायत की, जबकि दूसरे समूह में यह आंकड़ा आठ फीसदी था। अधिक लक्षणों वाले समूह के 44 फीसदी लोग बीमारी के कारण काम से छुट्टी पर थे या काम करने में असमर्थ थे। दूसरे समूह में यह संख्या 14 फीसदी रही।