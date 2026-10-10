नोबेल नहीं मिला तो भड़क गए ट्रंप: बोले-हर युद्ध रोकने के लिए मिलना चाहिए था; भारत-पाकिस्तान पर किया ये दावा

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ट्रंप ने कहा कि कुछ कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों ने नोबेल शांति पुरस्कार की साख हमेशा के लिए खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यह नहीं भूलेगा कि नॉर्वे ने उसे यह पुरस्कार नहीं दिया। ट्रंप ने अपने रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि आठ युद्ध सुलझाने के लिए उन्हें आठ नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए थे।ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने परमाणु हथियारों से लैस भारत और पाकिस्तान को युद्ध में उलझने से रोका और इससे पांच करोड़ लोगों की जान बचाई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका, जिससे पूरा मध्य पूर्व तबाह होने से बच गया। ट्रंप के मुताबिक, इसका असर यूरोप और संभवतः अमेरिका तक पड़ सकता था। ये सभी दावे ट्रंप ने अपने संबोधन में किए।इस साल नोबेल शांति पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख नवी पिल्लई को दिया गया है। ट्रंप ने पुरस्कार विजेता पर तंज कसते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाली एक उदारवादी विचारों की व्यक्ति को यह पुरस्कार मिला है, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि, उन्होंने पिल्लै को बधाई भी दी।अमेरिका के चार राष्ट्रपति नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इनमें थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा शामिल हैं। ओबामा को 2009 में राष्ट्रपति बनने के पहले ही साल यह पुरस्कार मिला था। ट्रंप लंबे समय से ओबामा को पुरस्कार दिए जाने पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि ओबामा को बिना कुछ किए ही नोबेल पुरस्कार मिल गया था।