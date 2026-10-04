नमाज की बात कहकर गया सह-पायलट: पीछे से किया हमला; मच्छार ने नेतन्याहू को बताया उस दिन क्या-क्या हुआ था?

फ्लाईदुबई की उड़ान संख्या 1073 में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कॉकपिट के अंदर ओमानी सह-पायलट हमाम अल-हम्मामी ने भारतीय कप्तान स्मित मच्छार पर हमला कर दिया। विमान हवा में था और कप्तान पर लगातार वार हो रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए कि विमान तेजी से नीचे जाने लगा। शनिवार को इस घटना के बाद इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छार को फोन किया और उनकी बहादुरी की जमकर तारीफ की। बातचीत में मच्छार ने उस खौफनाक घटना की पूरी कहानी बताई कि आखिर कैसे उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर कॉकपिट का दरवाजा खोला और विमान को बचाने का रास्ता बनाया।

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