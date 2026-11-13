अमेरिका का बर्थ टूरिज्म पर कार्रवाई तेज: 6,000 से अधिक लोगों के वीजा किए रद्द, ट्रंप प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती

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विभाग ने कहा, "हम इस गैरकानूनी काम में शामिल हर व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं और उन्हें जवाबदेह ठहरा रहे हैं।" यह 31 अक्तूबर को विभाग द्वारा बताए गए 4,000 से अधिक वीजा रद्द किए जाने के आंकड़ों से ज्यादा है। दोनों ही आंकड़ों से यह पता नहीं चलता कि वास्तव में कितनी बढ़ोतरी हुई है।अक्तूबर में जारी जानकारी में विभाग ने बताया था कि ‘बर्थ टूरिज्म’ के लिए रद्द किए गए वीजा में से 700 से अधिक चीनी नागरिकों के थे। ताजा बयान में यह नहीं बताया गया है कि इनमें किस देश के कितने नागरिक शामिल हैं। विभाग की घोषणा वीजा रद्द करने से जुड़ी है। वीजा रद्द होने का मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति को देश से निकाला गया है या वह किसी अपराध का दोषी है।विदेश विभाग (स्टेट डिपार्टमेंट) के एक नियम के अनुसार, "अमेरिका में बच्चे को जन्म देकर उसके लिए अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के मुख्य उद्देश्य से की गई यात्रा, 'बी नॉन-इमिग्रेंट वीजा' जारी करने का वैध आधार नहीं है।"इस नियम के तहत, अगर कांसुलर अधिकारी को यह मानने का कारण मिलता है कि आवेदिका अपनी यात्रा के दौरान बच्चे को जन्म देगी, तो उस उद्देश्य को लेकर एक ऐसी धारणा बन जाती है, जिसे आवेदिका गलत साबित कर सकती है। इससे अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है।विभाग ने 12 अगस्त को 'बर्थ टूरिज्म प्रिवेंशन टास्क फोर्स' का गठन किया और बताया कि वह दुनिया भर में 600 से अधिक वीजा पहले ही रद्द कर चुका है। 23 सितंबर को विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उन लोगों के लिए वीजा प्रतिबंधों की घोषणा की, जो जानबूझकर 'बर्थ टूरिज्म' में शामिल होते हैं या इसे बढ़ावा देते हैं। इसमें परिवार के कुछ सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। विभाग ने वीजा धोखाधड़ी की जानकारी देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है।