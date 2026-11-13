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स्पाइसजेट पर आर्थिक संकट गहराया: दुबई की चार उड़ानें रद्द, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी ने रोकी चेक-इन सेवाएं

Fri, 13 Nov 2026 12:11 PM IST
प्रशांत तिवारी आईएएनएस, नई दिल्ली।
आईएएनएस, नई दिल्ली। Published by: प्रशांत तिवारी Updated Fri, 13 Nov 2026 12:11 PM IST
सार

स्पाइसजेट की आर्थिक तंगी का असर अब उसकी उड़ानों पर साफ दिखाई देने लगा है। दुबई में डीएनएटा ने बकाया भुगतान न मिलने पर चेक-इन सेवाएं रोक दीं, जिसके चलते एयरलाइन की चार उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। दिल्ली हवाई अड्डे ने भी यात्रियों को संभावित उड़ान बाधाओं को लेकर सतर्क किया है।

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स्पाइसजेट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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दुबई हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बकाया भुगतान न मिलने पर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी डीएनएटा ने एयरलाइन की चेक-इन सेवाएं रोक दीं। इसका असर यह हुआ कि कंपनी को दुबई से अपनी चार उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को एयरलाइन की सिर्फ दो उड़ानों को ही दुबई हवाई अड्डे से उड़ान भरने की अनुमति मिली।

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डीएनएटा का 1.4 करोड़ दिरहम से ज्यादा बकाया
आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पाइसजेट पर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी डीएनएटा का 1.4 करोड़ यूएई दिरहम से ज्यादा बकाया है। भुगतान नहीं होने के चलते कंपनी ने एयरलाइन की चेक-इन सेवाएं रोक दी थीं। हालांकि, यह रोक सिर्फ 12 नवंबर तक ही रही।
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दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को किया अलर्ट
दुबई में उड़ानें रद्द होने के बाद अब दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने भी स्पाइसजेट के यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। हवाई अड्डा प्रशासन ने कहा है कि एयरलाइन की परिचालन संबंधी परेशानियों के चलते कुछ उड़ानों पर असर पड़ सकता है। जीएमआर के संचालन वाले दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को सलाह दी है कि घर से निकलने से पहले स्पाइसजेट की वेबसाइट या अन्य आधिकारिक माध्यमों से अपनी उड़ान की स्थिति जरूर जांच लें। किसी भी बदलाव की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने को भी कहा गया है।
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रोजाना 15 से 20 उड़ानें रद्द होने की खबर
नवंबर की शुरुआत से ही स्पाइसजेट की उड़ानों को लेकर लगातार परेशानियों की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरलाइन रोजाना करीब 15 से 20 उड़ानें रद्द कर रही है, जबकि उसके तय कार्यक्रम में लगभग 65 उड़ानें ही शामिल हैं।

कई कंपनियों का बकाया नहीं चुका पा रही एयरलाइन
स्पाइसजेट की परेशानी सिर्फ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरलाइन पर विमान किराये पर देने वाली कंपनियों, तेल कंपनियों, हवाई अड्डा संचालकों और जमीन पर विमान सेवाएं देने वाली एजेंसियों का भी बकाया है। हालात ऐसे बताए जा रहे हैं कि कई जरूरी सेवाओं के लिए एयरलाइन को पहले पैसे देने पड़ रहे हैं। यानी भुगतान मिलने के बाद ही उसे ईंधन और दूसरी जरूरी सुविधाएं मिल पा रही हैं।

बेड़े में बचे करीब 12 विमान, तीन खड़े
आर्थिक तंगी का असर स्पाइसजेट के विमानों पर भी पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरलाइन के पास अब करीब 12 विमान ही उड़ान भरने के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से तीन विमान किराये के भुगतान से जुड़े विवाद के चलते खड़े हैं। कम विमानों के साथ उड़ानें चलाने और दूसरी कंपनियों का बकाया चुकाने में आ रही दिक्कतों का असर एयरलाइन के रोजमर्रा के कामकाज पर भी पड़ रहा है।

कर्मचारियों को जून 2026 से नहीं मिली तनख्वाह
एयरलाइन की आर्थिक हालत का असर उसके कर्मचारियों पर भी पड़ने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों को जून 2026 से तनख्वाह नहीं मिली है। इससे कंपनी के भीतर भी आर्थिक संकट की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।


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कंपनी का घाटा बढ़ा, कमाई में भी गिरावट
स्पाइसजेट की आर्थिक स्थिति भी लगातार दबाव में है। सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही में कंपनी को 621 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ। एक साल पहले इसी तिमाही में यह घाटा 458 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी की कमाई भी 13.4 फीसदी घटकर 792 करोड़ रुपये रह गई। वहीं, कंपनी को कारोबार से जुड़े खर्चों के बाद 297 करोड़ रुपये का परिचालन घाटा हुआ। विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का असर हटाकर देखें तो ब्याज, टैक्स, मूल्यह्रास और विमान किराये से पहले का घाटा भी बढ़कर 203.8 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 58.87 करोड़ रुपये था। ये आंकड़े बताते हैं कि एयरलाइन के लिए आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं।

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