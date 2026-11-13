'मैं बहुत घटिया इंसान हूं': इस्तीफे से पहले जेनसन ने क्यों कही थी ये बात; एनवीडिया सीईओ की रेस में कौन-कौन?

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रिपोर्ट में घटनाक्रम से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से बताया गया है कि कई हफ्तों तक आरोपों का खंडन करने और पद पर बने रहने की कोशिश के बाद बुधवार रात हुआंग ने हार मान ली। कंपनी में उनके काम करने का तरीका भी बदल गया था। वह पहले की तरह फैसले लेने और हर चीज पर नजर रखने के बजाय अब 'जो भी हो' और 'मुझे परवाह नहीं' जैसे वाक्य कहने लगे थे।रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के दिनों में उनसे बात करने वाले लोगों ने बताया कि जेनसन हुआंग खुद को लेकर काफी कठोर टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर खुद को 'बहुत घटिया इंसान' कहा। उनका कहना है कि अब उन्हें अपने साथ क्या होगा, इसकी परवाह नहीं है। उनकी मुख्य चिंता अपनी पत्नी को लेकर है। साथ ही वह नहीं चाहते कि सार्वजनिक रूप से उनसे जोड़ी जा रही महिलाओं की जिंदगी भी प्रभावित हो।अक्तूबर के आखिर में खबरें सामने आई थीं कि हुआंग के चीन की कथित जासूस एलिस हुआंग से करीबी संबंध थे। शुरुआत में कंपनी के बोर्ड ने इन खबरों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। बोर्ड में लंबे समय से कंपनी से जुड़े निवेशक, कारोबारी साझेदार और हुआंग के करीबी लोग शामिल थे।हुआंग ने अपने दोस्तों और सहयोगियों से कहा था कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं की है। कंपनी के भीतर भी 2025 के आखिर से उनसे इस बारे में सवाल किए जा रहे थे। सीईओ के तौर पर दिए गए अपने आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने ब्लूमबर्ग से कहा था कि एलिस हुआंग के साथ उनके संबंध चीन के ग्राहकों और अधिकारियों के साथ सामान्य कारोबारी रिश्तों जैसे थे।हालांकि, 6 नवंबर को फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि दोनों के बीच रोमांटिक संबंध थे। इसके बाद एनवीडिया के जनरल काउंसल टिम टेटर हुआंग के घर पहुंचे और उनसे इस बारे में सवाल किए। रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान हुआंग ने संबंधों की बात स्वीकार कर ली।इसके बाद बोर्ड के सचिव टिम टेटर ने निदेशकों से मामले में कार्रवाई करने को कहा। अगले दिन बोर्ड ने आरोपों की जांच कराने की घोषणा की। इसके लिए प्रमुख कानूनी फर्म वॉचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड काट्ज को जिम्मेदारी दी गई।रविवार को हुआंग ने कंपनी के सभी कर्मचारियों को ईमेल भेजा। इसमें उन्होंने विवाहेतर संबंध स्वीकार करते हुए अपने परिवार से माफी मांगी और बोर्ड की जांच में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया। इसी बीच बुधवार को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हुआंग के एनवीडिया की हेल्थकेयर उपाध्यक्ष किम्बर्ली पॉवेल के साथ भी विवाहेतर संबंध थे। इसके बाद बोर्ड ने तेजी से कदम उठाया।बुधवार को निदेशकों की ऑनलाइन बैठक हुई, जो देर रात तक चली। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक के अंत में हुआंग के सामने इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसके साथ ही कंपनी के साथ उनका संबंध पूरी तरह खत्म हो गया।गुरुवार सुबह एनवीडिया के बोर्ड ने कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की। उन्होंने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर कंपनी के भविष्य को लेकर भरोसा जताया। क्रेस ने लिखा कि उन्हें कंपनी, उसके कर्मचारियों, ग्राहकों और साझेदारों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी के सामने मुश्किल दौर रहा है और कर्मचारियों के धैर्य, पेशेवर रवैये तथा समर्पण के लिए वह आभारी हैं।उन्होंने 18 नवंबर को कंपनी के सभी कर्मचारियों की बैठक बुलाने की बात कही है। इसके अगले दिन एनवीडिया अपने वित्तीय नतीजे जारी करेगी। वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी की तिमाही बिक्री में करीब दोगुनी वृद्धि दर्ज हो सकती है।जेनसन हुआंग के इस्तीफे के बाद अब एनवीडिया के बोर्ड के सामने नए सीईओ की तलाश बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट के मुताबिक, संभावित दावेदारों में एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज (एएणडी) की सीईओ लिसा सु और आर्म होल्डिंग्स के सीईओ रेने हास के नाम शामिल हैं।हुआंग कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञ, प्रबंधक, मार्केटिंग प्रमुख, नीति निर्माता और कंपनी के सार्वजनिक चेहरे की भूमिका निभाते थे। एनवीडिया ने उनके रहते पारंपरिक उत्तराधिकार योजना भी तैयार नहीं की थी। ऐसे में नए सीईओ के लिए उनकी सभी जिम्मेदारियों को संभालना आसान नहीं होगा।