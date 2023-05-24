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International Booker Prize: बुल्गेरियाई लेखक ने डार्क कॉमिक मेमोरी उपन्यास के लिए जीता इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन। Published by: देव कश्यप Updated Wed, 24 May 2023 06:56 AM IST
सार

इस पुस्तक ने पुरस्कार के लिए पांच अन्य फाइनलिस्ट को पीछे छोड़ दिया। यह दुनिया भर के उन उपन्यासों को मान्यता देता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है।

Bulgarian writer wins International Booker Prize for darkly comic memory novel
बुल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

बुल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव (Georgi Gospodinov) और अनुवादक एंजेला रोडेल (Angela Rodel) ने "टाइम शेल्टर" के लिए मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। "टाइम शेल्टर" उदासीनता की खतरनाक अपील के बारे में अव्यक्त रूप से एक हास्य उपन्यास है।



इस पुस्तक ने पुरस्कार के लिए पांच अन्य फाइनलिस्ट को पीछे छोड़ दिया। यह दुनिया भर के उन उपन्यासों को मान्यता देता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है।50,000 पाउंड (62,000 डॉलर) की पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच बांटी गई।


"टाइम शेल्टर" एक ऐसे क्लिनिक की कल्पना करता है जो अतीत को फिर से बनाता है, जिसमें प्रत्येक मंजिल एक अलग दशक का पुनरुत्पादन करती है। मनोभ्रम (Dementia) से पीड़ित लोगों को उनकी यादों को फिर से ताजा करने में मदद करने के उद्देश्य लिखी गई यह पुस्तक जल्द ही आधुनिक दुनिया से बचने के लिए उत्सुक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है।

55 वर्षीय गोस्पोडिनोव ने कहा कि उन्होंने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव और यूके के ब्रेक्जिट जनमत संग्रह के वर्ष में "उदासीनता के शस्त्रीकरण" के रूप में अपनी पुस्तक लिखना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि यह एक समय था जब वातावरण में चिंता का माहौल था।

 

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