International Booker Prize: बुल्गेरियाई लेखक ने डार्क कॉमिक मेमोरी उपन्यास के लिए जीता इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार

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बुल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव (Georgi Gospodinov) और अनुवादक एंजेला रोडेल (Angela Rodel) ने "टाइम शेल्टर" के लिए मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। "टाइम शेल्टर" उदासीनता की खतरनाक अपील के बारे में अव्यक्त रूप से एक हास्य उपन्यास है।
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