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ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक, विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है, बशर्ते अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उचित शर्तों को स्वीकार करे। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, अराघची ने कहा कि संकट का समाधान तभी संभव है, जब अमेरिका अपनी गलतियों को स्वीकार करे और पहले किए गए वादों को पूरा करे। होर्मुज जलडमरूमध्य रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां तनाव का असर तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर पड़ सकता है।ईरानी विदेश मंत्री ने गाजा की स्थिति पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की आपात बैठक बुलाने की मांग भी की। उन्होंने गाजा में जारी हालात को 'मूक नरसंहार' बताया। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर मुस्लिम देशों को एक साथ आकर चर्चा करनी चाहिए।दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के साथ ऐसा समझौता करना चाहते हैं, जो स्थायी हो। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वह ऐसा समझौता करेंगे जो लंबे समय तक कायम रहे। उन्होंने कहा कि वह ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं देंगे।ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें ईरान में सत्ता परिवर्तन में कभी विशेष दिलचस्पी नहीं रही। हालांकि, उन्होंने ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर अमेरिकी हमलों को वहां की सत्ता व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव बताया।ट्रंप ने ईरान के नए नेतृत्व को पहले के मुकाबले ज्यादा तर्कसंगत बताया, लेकिन बातचीत में उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान पहले भी समझौते करता रहा है और बाद में उनसे पीछे हट जाता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है। उन्होंने डर्टी बम बनाने की किसी भी कोशिश को रोकने की बात भी दोहराई।इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका का होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूरा नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर नाकेबंदी कर रखी है। ट्रंप के मुताबिक, पिछले सप्ताह अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य से रिकॉर्ड मात्रा में तेल निकाला। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी जारी है और अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा।