Queen Elizabeth: एलिजाबेथ-II का पार्थिव शरीर लंदन रवाना, वेस्टमिंस्टर हॉल में लोग कर सकेंगे अंतिम दर्शन

ब्रिटेन की राजगद्दी पर सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन गुरुवार को बालमोरल किले में हो गया था। महारानी की मृत्यु के समय उनके परिजन उनके पास थे। आज से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो रही है। उनके पार्थिव शरीर को सबसे पहले बालमोरल कैसल से लंदन ले जाया जा रहा है। यहां वेस्टमिंस्टर हॉल में उनका पार्थिव शरीर चार दिनों के लिए रखा जाएगा। इन चार दिनों में लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे।

#WATCH | UK: Queen Elizabeth's funeral cortege left Balmoral castle to be moved first to Edinburgh, Scotland & then to London for her funeral on September 19