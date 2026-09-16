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Hindi News ›   Video ›   World ›   helicopter crash at Utah airport in the US

जमीन से टकराया फिर हवा में उछला, हेलीकॉप्टर क्रैश का भयानक वीडियो वायरल

Wed, 16 Sep 2026 06:51 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 16 Sep 2026 06:51 PM IST
helicopter crash at Utah airport in the US
अमेरिका के यूटा एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान भयानक हादसा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता हैं कि एक लाल रंग का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो जाता है।
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