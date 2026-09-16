{"_id":"6aaa97d289104184910b198b","slug":"helicopter-crash-at-utah-airport-in-the-us-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"जमीन से टकराया फिर हवा में उछला, हेलीकॉप्टर क्रैश का भयानक वीडियो वायरल","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

अमेरिका के यूटा एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान भयानक हादसा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता हैं कि एक लाल रंग का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो जाता है।

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