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Boat Capsizes in Nigeria: नाइजीरिया में नाव पलटी, 47 लोगों की मौत; हादसे के वक्त 80 से ज्यादा यात्री थे सवार

Thu, 20 Aug 2026 11:38 PM IST
Pavan पीटीआई, सोकोटो
पीटीआई, सोकोटो Published by: Pavan Updated Thu, 20 Aug 2026 11:38 PM IST
सार

नाइजीरिया के सोकोटो राज्य में यात्रियों से भरी नाव नदी में पलट गई। हादसे में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में बड़ी संख्या महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, बारिश के मौसम में खेती के लिए जा रहे लोगों के साथ यह हादसा हुआ।

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नाइजीरिया में नाव पलटी, 47 लोगों की मौत - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी सोकोटो राज्य में गुरुवार को एक नाव नदी में पलट गई। हादसे में अब तक कम से कम 47 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने यह जानकारी दी है। मरने वालों में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, नाव में 80 से ज्यादा लोग सवार थे। इनमें से ज्यादातर लोग काम करने के लिए खेतों की ओर जा रहे थे। यह हादसा सोकोटो के गोरोंयो स्थानीय प्रशासन क्षेत्र के गोराऊ कस्बे के पास हुआ।
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खेती के काम के लिए जा रहे थे सभी लोग
नेशनल इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के सोकोटो राज्य प्रबंधक अब्दुलकादिर यूसुफ ने बताया कि अभी तक 47 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नाव में सवार कई लोग बारिश के मौसम में खेती के काम के लिए नदी के रास्ते अपने खेतों तक जाते थे। स्थानीय निवासी 55 वर्षीय समैला गरबा ने बताया कि उनकी 13 वर्षीय पोती जमिला उस्मान भी हादसे में मारी गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद कम से कम 42 शव देखे थे। उनके मुताबिक, मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बारिश के मौसम में इलाके की कई महिलाएं और बच्चे खेती के काम के लिए खेतों में जाते हैं।
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हादसे के दौरान 80 लोग नाव पर थे सवार
एक अन्य स्थानीय निवासी अमीनू दान हाजिया ने बताया कि वह भी इसी जलमार्ग से अपने खेत तक जाते हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उस दिन नाव में सवार नहीं थे। उनके अनुसार, इस हादसे से लगभग हर परिवार प्रभावित हुआ है। गोराऊ के सामुदायिक नेता उस्मान यूसुफ ने बताया कि नाव में 80 से अधिक यात्री सवार हुए थे। उन्होंने कहा कि अब तक 41 लोगों को दफनाया जा चुका है।

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बारिश के मौसम में बढ़ते हैं नाव हादसे
नाइजीरिया में खासकर बारिश के मौसम के दौरान नाव दुर्घटनाएं आम हैं। अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा नियमों के पर्याप्त पालन और निगरानी की कमी के कारण कई बार खराब नावें बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के चलती रहती हैं। कई नावों में यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट भी उपलब्ध नहीं होते। इससे पहले जनवरी में भी नाइजीरिया के योबे राज्य में इसी तरह की नाव दुर्घटना हुई थी, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी। सोकोटो की ताजा दुर्घटना ने एक बार फिर देश में जल परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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