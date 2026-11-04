'भारत-भूटान की दोस्ती का प्रतीक रहेगा बौद्ध स्तूप': थिम्फू के सम्मान पर बोले पीएम मोदी, जनता का जताया आभार

भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास सम्मान देते हुए 76वां बौद्ध स्तूप उन्हें समर्पित किया है। जांगचुब चोर्टेन नाम का यह स्तूप भारत और भूटान के बीच गहरे रिश्तों, साझा संस्कृति और आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान के लिए भूटान के राजा और वहां की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वह इस सम्मान को भारत की जनता की ओर से स्वीकार करते हैं। पीएम मोदी ने इस खास पहल को दोनों देशों की दोस्ती की एक स्थायी निशानी बताया।

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