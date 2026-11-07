बांग्लादेश में इतिहास से छेड़छाड़ पर विवाद: 'जय बांग्ला' समेत पांच जहाजों के नाम बदले; अवामी लीग ने क्या कहा?

बांग्लादेश में कोस्ट गार्ड के पांच जहाजों के नाम बदल दिए गए हैं। इनमें एक जहाज का नाम 'जय बांग्ला' था, जबकि चार अन्य जहाजों के नाम 1971 के मुक्ति संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम पर रखे गए थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद बांग्लादेश कोस्ट गार्ड ने यह बदलाव किया है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है।

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पुराने नाम नए नाम बीसीजीएस सैयद नजरुल बीसीजीएस फिरोज कबीर बीसीजीएस ताजुद्दीन बीसीजीएस नूरुल इस्लाम बीसीजीएस मंसूर अली बीसीजीएस एम हुमायूं कबीर बीसीजीएस कमरुज्जमां बीसीजीएस अशरफ सिद्दीकी

बांग्लादेशी अखबार 'ढाका ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीजीएस जॉय बांग्ला का नाम बदलकर बीसीजीएस अडोम्मो बांग्ला कर दिया गया है। वहीं, चार अन्य जहाजों के नाम भी बदल दिए गए हैं।जिन चार जहाजों के नाम बदले गए हैं, वे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम पर थे। नए नामों की सूची इस प्रकार है:

इन जहाजों के पुराने नाम सैयद नजरुल इस्लाम, ताजुद्दीन अहमद, कैप्टन एम. मंसूर अली और एएचएम कमरुज्जमान के नाम पर रखे गए थे।

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इस फैसले पर अवामी लीग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने BNP सरकार के इस कदम को बांग्लादेश की ऐतिहासिक पहचान पर हमला बताया। पार्टी का कहना है कि चार राष्ट्रीय नेताओं के नाम हटाना और 'जय बांग्ला' की जगह नया नाम रखना केवल जहाजों का नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि इससे मुक्ति संग्राम की विरासत और उसके मूल्यों पर सवाल खड़े होते हैं।अवामी लीग ने कहा कि यह फैसला जेल हत्या दिवस के कुछ ही दिन बाद लिया गया है। पार्टी के मुताबिक, यह बांग्लादेश को उसके स्थापना के इतिहास से दूर करने की कोशिशों का हिस्सा है।बांग्लादेश में हर साल 3 नवंबर को जेल हत्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1975 में ढाका सेंट्रल जेल के अंदर मारे गए चार वरिष्ठ अवामी लीग नेताओं की याद में मनाया जाता है। इन नेताओं में सैयद नजरुल इस्लाम, ताजुद्दीन अहमद, कैप्टन एम. मंसूर अली और एएचएम कमरुज्जमान शामिल थे। इन चारों ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अहम भूमिका निभाई थी।अवामी लीग ने कहा कि 'जय बांग्ला' केवल किसी राजनीतिक दल का नारा नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश, वहां के लोगों, 1971 के मुक्ति संग्राम और देश की आजादी का प्रतीक है। पार्टी ने पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली BNP सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। अवामी लीग ने आरोप लगाया कि जमात-ए-इस्लामी के साथ राजनीतिक संबंधों के जरिए देश को उसके संस्थापक इतिहास से दूर करने की कोशिश हो रही है। पार्टी ने 1971 के नरसंहार में जमात के तत्कालीन नेतृत्व की भूमिका का भी जिक्र किया।अवामी लीग ने देश की ऐतिहासिक पहचान और मुक्ति संग्राम की विरासत की रक्षा करने की अपील की। पार्टी ने कहा कि बांग्लादेश के इतिहास, पहचान और आजादी की विरासत को मिटाने या दोबारा लिखने की कोशिशों का विरोध किया जाना चाहिए।