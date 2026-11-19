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ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा, 'हमें अपने प्रतिभाशाली लोगों का ख्याल रखना होगा। वैसे भी हमारे पास ऐसे लोग ज्यादा नहीं हैं। जब हमारे पास जेनसन जैसे प्रतिभाशाली लोग हों, तो हम यह नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसा किया या वैसा किया। हमें उनका ख्याल रखना होगा।'उन्होंने आगे कहा कि अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने एलन मस्क की काफी मदद की थी। उस समय मस्क काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। ट्रंप ने कहा, 'आज मस्क रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस उतार रहे हैं। हाल ही में जो हुआ, उसे किसी ने पहले नहीं देखा था। उनका रॉकेट वापस आकर सुरक्षित तरीके से उतरता है और इससे अरबों डॉलर की बचत होती है। यही भविष्य का रास्ता है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में एलन की काफी मदद की थी। बहुत से लोग यह नहीं जानते। शायद आज हमारे पास एलन मस्क भी नहीं होते। हमें अपने प्रतिभाशाली लोगों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं हैं।'ट्रंप का यह बयान स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के उस सार्वजनिक समर्थन के बाद आया है, जिसमें उन्होंने भी जेनसन हुआंग का पक्ष लिया था। मस्क ने न्यूयॉर्क टाइम्स के 'डीलबुक समिट' में हुआंग को एनवीडिया से बाहर करने की तुलना शिकागो बुल्स की ओर से बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी माइकल जॉर्डन को जीत के सिलसिले के बीच टीम से बाहर करने से की।मस्क ने कहा, 'आप मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं पाएंगे, जो सार्वजनिक रूप से कुछ और कहे और निजी तौर पर कुछ और। जेनसन मेरे पुराने दोस्त हैं। मैं उनकी तुलना माइकल जॉर्डन से करूंगा। किसी टीम के लिए उनका महत्व अपने चरम पर जॉर्डन जैसा है। जरा सोचिए, अगर आप शिकागो बुल्स हैं और सीजन के बीच में लगातार जीत के दौर के दौरान माइकल जॉर्डन को टीम से बाहर कर देते हैं, तो क्या यह समझदारी भरा फैसला होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता।'हालांकि, विवादों में घिरे पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग के लिए एनवीडिया के दरवाजे फिलहाल बंद होते दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के बोर्ड ने उनकी दोबारा नियुक्ति की संभावना को खारिज कर दिया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में विपक्ष के नेता हकीम जेफ्रीज जैसे सांसदों ने भी बोर्ड के इस रुख का समर्थन किया है।हुआंग ने एक दिसंबर को प्रतिनिधि सभा की तीन समितियों के सामने गवाही देने पर सहमति जताई है। यह गवाही एलिस हुआंग के साथ उनके कथित संबंधों और पूर्व मेगास्पीड कार्यकारी के तौर पर उनकी भूमिका तथा उन पर लगे चीनी जासूस होने के आरोपों को लेकर होगी।