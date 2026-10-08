फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   ai shock mathmatecians after solve impossible puzzles openai

ओपनएआई: एआई ने एक झटके में सुलझाईं गणित की असंभव समझी जाने वाली 377 पहेलियां, गणितज्ञ भी हुए हैरान

Thu, 08 Oct 2026 06:20 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 08 Oct 2026 06:20 AM IST
सार

एआई ने असंभव समझी जाने वाली 377 पहेलियों को हल करके दुनियाभर के गणितज्ञों को भी हैरान कर दिया है। 

विज्ञापन
ai shock mathmatecians after solve impossible puzzles openai
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) - फोटो : Freepik.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एआई की तेजी से बढ़ती क्षमता ने दुनिया के बड़े-बड़े गणितज्ञों को भी हैरान कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में एआई ने इंसानों को वर्षों से छका रहे कुछ सबसे मुश्किल, अनसुलझे गणितीय सवालों को हल कर दिया है। ओपनएआई ने बीजगणित, संख्या सिद्धांत, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान, गणितीय तर्कशास्त्र और टोपोलॉजी जैसे व्यापक क्षेत्रों को छूते हुए एक साथ 377 नए नतीजे जारी कर दिए। 
विज्ञापन


यह खुलासा ओपनएआई द्वारा गत माह नेवियर-स्टोक्स समीकरण के हल का दावा करने के बाद हुआ है। यह उन मिलेनियम समस्याओं में शामिल है जिन्हें जटिलता के चलते हल करने वालों को 10 लाख डॉलर का इनाम रखा गया था। कंपनी ने यह भी दिखाया कि आज के सबसे उन्नत एआई मॉडल क्या कर सकते हैं, पर साथ ही यह सवाल भी खड़ा किया कि क्या एआई वाकई रचनात्मक सोच का इस्तेमाल कर रहा है। 
विज्ञापन


कुछ सप्ताह पूर्व ही ओपनएआई ने बताया था कि वह न्यूजर्सी के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में बैठी गणितज्ञों की एक स्वतंत्र सलाहकार समिति के साथ काम कर रही है, जो यह सलाह देती है कि एआई-कंपनियां अपने नतीजे गणितज्ञों तक कैसे पहुंचाएं। समिति ने सुझाव दिया था कि एआई एजेंटों को दिए गए सभी प्रॉम्प्ट और उनकी सोच की शृंखला भी सार्वजनिक की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed