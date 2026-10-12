नेपाल में फिर कुदरत का कहर: बाढ़ के साथ बहते दिखे घर और पुल, बचाव दल ने 95 लोगों को बचाया, पांच अभी भी लापता

नेपाल में भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। गोरखा जिले में बाढ़ का पानी घरों और पुलों को बहा ले गया, जबकि पांच लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश में बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित इलाकों से 13 और लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इसके साथ ही अब तक कुल 95 लोगों को बचाया जा चुका है। नेपाली सेना, सुरक्षा बल और बचाव दल प्रभावित इलाकों में लोगों की तलाश करने के साथ-साथ राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हैं।

विज्ञापन