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Home ›   World ›   11 people have been shot in New Orleans

अमेरिका: न्यू ऑरलियंस में 11 लोगों को मारी गोली, दो की हालत गंभीर

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Sun, 01 Dec 2019 07:11 PM IST
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Demo photo
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अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में 11 लोगों को हमलावर ने गोली मार दी है। जिसमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।
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