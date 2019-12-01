अमेरिका: न्यू ऑरलियंस में 11 लोगों को मारी गोली, दो की हालत गंभीर

11 people have been shot in New Orleans, leaving 2 in critical condition: US Media pic.twitter.com/X5K5HBm7Lw— ANI (@ANI) December 1, 2019
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अखबार के अनुसार यह मूर्ति 60 के दशक में खुदाई में मिली थी और आखिरी बार इसे 1997 में संग्राहलय में लगाया गया था।
1 दिसंबर 2019