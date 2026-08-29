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नेपाल बाढ़ में बहकर आया बैंक लॉकर, लोगों ने निकाल लिए 92 लाख रुपये

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Sat, 29 Aug 2026 08:30 PM IST







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नेपाल की भीषण बाढ़ में एक बैंक का लॉकर पानी के तेज बहाव में बहकर धादिंग पहुंच गया। लॉकर लोगों के हाथ लगा तो उन्होंने उसे तोड़ दिया। इसके अंदर रखी नकदी निकालने के दौरान 29 लोग पकड़े गए। ... और पढ़ें

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