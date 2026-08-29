World: ट्रंप के चेहरे जैसी दवा पर नीदरलैंड में अलर्ट; संघर्षविराम के बावजूद गाजा में IDF के हमले, पांच की मौत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 29 Aug 2026 08:52 AM IST
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नीदरलैंड के ट्रिंबोस इंस्टीट्यूट ने ट्रंप के सिर के आकार जैसी दिखने वाली एक्स्टसी गोलियों को लेकर चेतावनी जारी की है। संस्थान ने लोगों से इन गोलियों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। हाल में ड्रग टेस्टिंग केंद्रों पर ऐसी कई गोलियां पहुंची हैं। इन गोलियों में PMMA नाम का खतरनाक रसायन मिला है। इसकी मात्रा काफी अधिक बताई गई है। PMMA का असर MDMA की तुलना में देर से होता है। इससे व्यक्ति को लग सकता है कि गोली ने काम नहीं किया। वह दूसरी गोली ले सकता है। इससे ओवरडोज का खतरा बढ़ जाता है।
संघर्षविराम के बावजूद गाजा में इस्राइली सेना के हमले, पांच की मौत
अमेरिका की मध्यस्थता में हुए संघर्षविराम के बावजूद गाजा में इस्राइली सेना के हवाई हमले जारी हैं। शुक्रवार को इन हमलों में पांच लोगों की मौत हुई। स्थानीय अस्पताल अधिकारियों के मुताबिक, खान यूनिस के पास एक घर पर हुए हमले में दो भाइयों समेत तीन लोगों की जान गई। गाजा सिटी में अलग-अलग हमलों में दो अन्य लोगों की मौत हुई।
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- गोलियां पीले और हरे रंग की मिली हैं।
- एक तरफ ट्रंप के चेहरे की आकृति है।
- PMMA शरीर का तापमान बढ़ा सकता है।
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संघर्षविराम के बावजूद गाजा में इस्राइली सेना के हमले, पांच की मौत
अमेरिका की मध्यस्थता में हुए संघर्षविराम के बावजूद गाजा में इस्राइली सेना के हवाई हमले जारी हैं। शुक्रवार को इन हमलों में पांच लोगों की मौत हुई। स्थानीय अस्पताल अधिकारियों के मुताबिक, खान यूनिस के पास एक घर पर हुए हमले में दो भाइयों समेत तीन लोगों की जान गई। गाजा सिटी में अलग-अलग हमलों में दो अन्य लोगों की मौत हुई।
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- ईरान में युद्ध के कारण फारस की खाड़ी में करीब 6,000 नाविक फंसे हैं।
- अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर कम से कम 70 हमले हुए हैं।
- ईरान और रूस ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं।
- अमेरिका ने ईरान से संबंधों को लेकर मिस्र के बैंक Banque Misr पर प्रतिबंध लगाए हैं।