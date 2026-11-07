Hindi News
›
Video
›
World
›
After the midterm election defeat, Trump replaced his White House chief; who is Stephen Miller?
{"_id":"6aeeb7d2e95281a4bc0ebe37","slug":"after-the-midterm-election-defeat-trump-replaced-his-white-house-chief-who-is-stephen-miller-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मिडटर्म चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने बदला व्हाइट हाउस का चीफ, कौन हैं स्टीफन मिलर?","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
मिडटर्म चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने बदला व्हाइट हाउस का चीफ, कौन हैं स्टीफन मिलर?
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:02 AM IST
Link Copied
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी झटके के बाद अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है लेकिन इस बदलाव में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने अपनी नीतियों पर सवाल उठाने के बजाय अपने सबसे कट्टर और भरोसेमंद चेहरे पर दांव लगाया है जिस व्यक्ति को ट्रंप का दिमाग कहा जाता है जो अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रमुख रणनीतिकार रहा है अब वही व्हाइट हाउस की सबसे ताकतवर कुर्सियों में से एक संभालने जा रहा है, नाम है स्टीफन मिलर। रिपब्लिकन पार्टी की मिडटर्म चुनाव में करारी हार के बाद ट्रंप ने उन्हें अपना नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप इस नियुक्ति के जरिए डेमोक्रेट्स को सीधी चुनौती दे रहे हैं और क्या अब अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी पहले से भी ज्यादा सख्त होने वाली है?
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।