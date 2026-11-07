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मिडटर्म चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने बदला व्हाइट हाउस का चीफ, कौन हैं स्टीफन मिलर?

Sat, 07 Nov 2026 11:02 AM IST
Adarsh Jha अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम Published by: Adarsh Jha Updated Sat, 07 Nov 2026 11:02 AM IST
After the midterm election defeat, Trump replaced his White House chief; who is Stephen Miller?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी झटके के बाद अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है लेकिन इस बदलाव में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने अपनी नीतियों पर सवाल उठाने के बजाय अपने सबसे कट्टर और भरोसेमंद चेहरे पर दांव लगाया है जिस व्यक्ति को ट्रंप का दिमाग कहा जाता है जो अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रमुख रणनीतिकार रहा है अब वही व्हाइट हाउस की सबसे ताकतवर कुर्सियों में से एक संभालने जा रहा है, नाम है स्टीफन मिलर। रिपब्लिकन पार्टी की मिडटर्म चुनाव में करारी हार के बाद ट्रंप ने उन्हें अपना नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप इस नियुक्ति के जरिए डेमोक्रेट्स को सीधी चुनौती दे रहे हैं और क्या अब अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी पहले से भी ज्यादा सख्त होने वाली है?
 
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